Werder

Unter Alkoholeinfluss fuhr eine Audi-Fahrerin am Sonntagabend über eine Verkehrsinsel in der Eisenbahnstraße von Werder an der Havel. Sie war in Richtung Plantagenplatz unterwegs. Auf der Verkehrsinsel kollidierte ihr Wagen mit den dort aufgestellten Verkehrszeichen. Nachdem die Polizisten Alkoholgeruch festgestellt hatten, ergab ein Vortest 1,04 Promille. Die Frau wurde nach einer Blutprobe und Untersagung der Weiterfahrt aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Von MAZonline