Bildungsausschuss diskutiert noch vor der Sommerpause über Digitalisierung an Schulen

Das Thema drängt aus Sicht von SPD, Stadtmitgestaltern und Ingo Krüger: Die Digitalisierung der Schulen in Werder geht ihnen zu langsam. Schließlich zeigen sich in der Corona-Krise große Defizite. Die Verwaltung müsse sofort handeln, fordern die Fraktionen in einem Antrag im Bildungsausschuss.