In Werder (Havel) ist am Mittwochnachmittag ein Feuer im Abfallbehälter eines Müllwagens ausgebrochen. Die Müllwerker im Fahrzeug reagierten geistesgegenwärtig und verhinderten so Schlimmeres.

In der Eisenbahnstraße in Werder (Havel) war der Müll in einem Abfallfahrzeug in Brand geraten. Quelle: Julian Stähle