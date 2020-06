Breitbandausbau in Potsdam-Mittelmark - Vodafone will Glasfasernetz für Unternehmen in Werder ausbauen

Mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde sollen Unternehmen in Werder künftig online arbeiten können. Der Telekommunikationsriese Vodafone will dafür das Glasfasernetz in einem Gewerbegebiet ausbauen – wenn genug Firmen mitmachen.