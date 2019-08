Britischer Starpianist spielt am Samstag in Werder

Werder - Britischer Starpianist spielt am Samstag in Werder Mit Stephen Hough (*1961) kommt ein Weltklassepianist nach Werder. Der britisch-australische Doppelbürger komponiert, schreibt Artikel und Bücher und widmet sich abstrakter Malerei. Auch 2019 spielt er bei den BBC Proms, dieses Mal am Erard Flügel von Königin Victoria. In der MAZ spricht er über sein Programm, seine Vielseitigkeit und über Schokolade.

Weltklassepianist Stephen Hough spielt am Samstag in der Kirche in Werder Klassisches und Eigenkompositionen. Quelle: Sim Canetty-Clarke