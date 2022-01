Werder

Die parteiunabhängige Bürgermeisterkandidatin für Werder, Anika Lorentz, bekommt Unterstützung seitens der Bündnisgrünen. Das teilte der Ortsverband mit. „Ein politischer und personeller Neuanfang der Rathausspitze in Werder ist mehr als überfällig. [...] Anika Lorentz hat unser Vertrauen, ein neues Miteinander zwischen Verwaltung und Stadtverordneten, aber vor allem auch zwischen den Menschen in Werder zu erreichen“, sagte Fraktionsvorsitzender Markus Altmann.

Bisher zwei Kandidatinnen

Den Grünen seien Themen wie die Bewältigung der Klimakrise, zukunftsfähige Arbeitsplätze, Bildungschancen für alle sowie die Förderung des Rad- und Fußverkehrs und des Öffentlichen Nahverkehrs wichtig. Markus Altmann zufolge stehe Anika Lorentz für einen längst erforderlichen Wandel in der Verwaltung und Politik.

Wie berichtet, steht in Werder am 12. Juni die Bürgermeisterwahl bevor. Zuerst hatte die jetzige Amtschefin Manuela Saß (CDU) ihre erneute Kandidatur bekannt gegeben; Ende November folgte die Nachricht, dass die 39-jährige Glindowerin Anika Lorentz antreten will. Einsetzen will sie sich unter anderem für eine nachhaltige Mobilitätswende, mehr bezahlbaren Wohnraum, eine neue Schule im Norden der Stadt sowie für die Einführung eines Rufbusses.

Von MAZonline/fro