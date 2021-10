Werder

Ab Montag, 25. Oktober, ist die Potsdamer Straße in Werder nur noch stadteinwärts befahrbar. Grund sind Bauarbeiten wegen der Verlegung neuer Leitungen. Deshalb müssen die Buslinien 580 und 607 in Richtung Potsdam sowie die Linien 630 und E30 in Richtung Werderpark umgeleitet werden, wie Regiobus mitteilte. Die Änderungen in den Fahrplänen gelten bis voraussichtlich 14. November.

Linie 580: Der Bus fährt in Richtung Potsdam Hauptbahnhof zwischen Glindower Eck und Strengbrücke über die Berliner Straße. Die Haltestellen Lietzes Weg, Brandenburger Straße, Kölner Straße, Am Gutshof und Wachtelburg werden nicht bedient, dafür fährt der Bus die Stationen Kugelweg und Moosfennstraße an.

Die Linie 607 wird in Richtung Potsdam Hauptbahnhof zwischen Post und Strengbrücke über die Brandenburger und Berliner Straße umgeleitet. Die Stationen Am Gutshof und Wachtelburg fallen weg. Ersatzweise fährt der Bus die Haltestellen Brandenburger Straße, Kugelweg, Lietzes Weg und Moosfennstraße an. Ab Werder Bahnhof fährt der Bus drei Minuten früher ab. Der Anschluss an den RE1 am Wochenende könne nicht abgewartet werden, so Regiobus.

Linie 630: Die Umleitung in Richtung Werderpark zwischen Post und Obstzüchterstraße erfolgt über die Brandenburger und die Berliner Straße. Die Haltestellen Am Gutshof, Wachtelburg und Strengbrücke entfallen. Die Linie 630 hält dafür an den Stationen Brandenburger Straße, Kugelweg, Lietzes Weg und Moosfennstraße. Die Fahrten über den Wachtelwinkel sind von der Umleitung nicht betroffen.

Linie E30: Der Bus in Richtung Werderpark fährt zwischen Hartplatz und Obstzüchterstraße über die Brandenburger und Berliner Straße. Die Haltestellen Am Gutshof, Wachtelburg und Strengbrücke entfallen.

Von MAZonline/fro