Werder - Comédie Soleil Werder: Lovecraft-Theater voller dunkler Geheimnisse Die Comédie Soleil Werder stellt mit dem Solo-Theaterstück „Die unbekannten Dinge der Nacht“ zwei Geschichten von Howard Phillips Lovecraft vor. Es geht um dunkle Geheimnisse der Seele.

Frank Dukowski als Student in der Episode „Die Musik des Erich Zann“. Er zeigt das Lovecraft-Werk in der Comédie Soleil in Werder. Quelle: Diether Godbersen