Werder/Havel

Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Werder/ Havel: Wie der Landkreis Potsdam-Mittelmark mitteilt, sind im Haus am Zernsee 16 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden. Am vergangenen Sonntag war ein inzwischen verstorbener 80 Jahre alter Bewohner der Einrichtung im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum positiv getestet worden. Daraufhin hat das Gesundheitsamt des Landkreises alle Bewohner und Mitarbeiter des Hauses auf das Coronavirus testen lassen.

Laut Landkreis lag das Ergebnis am Freitagnachmittag vor, „demnach galten 3 Bewohner sowie 2 Mitarbeitende mit dem COVID-19- Erreger als bestätigt infiziert“, heißt es. Weitere 13 Befunde von Heimbewohnern sind laut Landkreis erst heute am späten Nachmittag dem Gesundheitsamt übermittelt worden – die Überprüfung der Ergebnisse dauert noch an.

Isolierung betroffener Mitarbeiter und Bewohner

Folgende Maßnahmen sind laut Landkreis in dem Pflegeheim getroffen worden: „Neben der individuellen Isolierung infizierter Mitarbeiterinnen sind die 82 Bewohnerinnen und Bewohner in den Wohnbereichen etagenweise abgesondert – durch die sogenannte Kohortenisolierung.“

Das Gesundheitsamt steht im engen Austausch mit der Einrichtung. „Aufgrund der Spezifik von Seniorenwohnstätten sind Kontaktbeschränkungen und auch Besuchsverbote dort dringend einzuhalten, ebenso sind die Standardhygienemaßnahmen strikt anzuwenden“, erklärt der Landkreis in seiner Pressemitteilung. „Wichtig ist, dass sich betreuende Mitarbeiter bei der Tätigkeit mit der notwendigen Schutzausrüstung versehen und die Desinfektionsregeln stringent beachten.“

Lesen Sie mehr:

Von MAZonline