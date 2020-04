Corona-Ausbruch in Senioreneinrichtung Haus am Zernsee: „Es gibt Hoffnung“

Werder

Auch drei Tage nachdem 16 Bewohner in der Senioreneinrichtung Haus am Zernsee in Werder positiv auf das Coronavirus getestet wurden, zeigt keiner von ihnen Symptome einer Erkrankung. Das teilte die Leiterin des Pflegehauses, Johanna Horn, auf MAZ-Nachfrage am Mittwoch mit. „Es gibt Hoffnung“, sagt sie vorsichtig. Auch den sechs infizierten Mitarbeitern, die alle in jeweiliger häuslicher Quarantäne verbleiben, gehe es verhältnismäßig gut. Sie zeigen nur leichte Symptome. Eine Entwarnung sind diese Nachrichten allerdings nicht.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass ein Bewohner des Hauses im Potsdamer St. Josefs Krankenhaus an der vom Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 verstorben war. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark alle Bewohner und Mitarbeiter testen lassen. In dieser Woche soll bei allen ein zweiter Test vorgenommen werden. Wann das sein wird, steht noch nicht fest, sagte Johanna Horn.

