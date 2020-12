Glindow

Am Glindower Hort „Sunshine Kids“ ist eine Erzieherin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Deshalb muss die kommunale Einrichtung ab Donnerstag, 3. Dezember, für die nächsten Tage schließen. Das teilte Werders Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mit. Die betreffende Erzieherin hat sich am Montag nach einem Test in Quarantäne begeben, am Mittwoch lag das positive Testergebnis vor.

Tests für Donnerstag geplant

Hortkinder, die Kontakt zu der Erzieherin hatten, sollen am Donnerstag getestet werden sowie vorsorglich auch das pädagogische Personal der Einrichtung. Die Erzieherinnen, Erzieher und betroffenen Kinder werden vom Gesundheitsamt und der Stadt derzeit über die geplanten Tests informiert.

„Harte, aber zwingend erforderliche Maßnahme“

Über das weitere Vorgehen wird die Stadt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt nach Vorliegen der Testergebnisse informieren. „Es handelt sich bei dieser Schließung um eine harte aber zwingend erforderliche Maßnahme im Sinne des Infektionsschutzes, für die wir um Verständnis bitten“, so Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU).

