Seit dem heutigen Donnerstag ist der Hort „Sunshine Kids“ in Glindow wegen eines Corona-Falls vorerst geschlossen. Wie berichtet, war eine Erzieherin positiv auf das Virus getestet worden. Sie befindet sich laut Angaben des Kreises noch bis zum 9. Dezember in Quarantäne. 53 Schülerinnen und Schüler sind als Kontaktpersonen der Kategorie I ebenfalls in Quarantäne, wie Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert der MAZ auf Nachfrage sagte. Das Gesundheitsamt will am Donnerstag überprüfen, ob weitere Kontaktpersonen in Frage kommen.

Alle Hortkinder besuchen die Grundschule Glindow

Die Hortkinder, die direkten Kontakt zur Erzieherin hatten, sollen getestet werden sowie vorsorglich auch das pädagogische Personal der Einrichtung. Derzeit sind elf Erzieherinnen und ein Azubi dort beschäftigt, erklärte Stadtsprecher Henry Klix auf Nachfrage. Insgesamt werden 193 Kinder in der Einrichtung betreut – sie alle besuchen die Grundschule in Glindow.

Testergebnisse entscheiden über weiteres Vorgehen

Die Testergebnisse entscheiden, wann der Hort wieder eröffnet werden kann. Dazu stimmt sich die Stadt Werder eng mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark ab. Die Stadt wolle über die nächsten Schritte informieren, sobald die Testergebnisse vorliegen. „Es handelt sich bei dieser Schließung um eine harte aber zwingend erforderliche Maßnahme im Sinne des Infektionsschutzes, für die wir um Verständnis bitten“, hatte Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU) in der Mitteilung am Mittwochabend gesagt.

Von Luise Fröhlich