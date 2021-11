Werder

Die Karl-Hagemeister-Grundschule in Werder (Havel) muss wegen Corona-Fällen schließen. Das bestätigte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert am Donnerstagabend auf Anfrage. Er sprach von einem „stärkeren Infektionsgeschehen“ in der Einrichtung. Genauere Informationen waren am Abend nicht zu bekommen. Dem Vernehmen nach soll die Hagemeister-Grundschule in Werder vorerst bis 17. November geschlossen bleiben.

Dritte Schule in Mittelmark muss schließen

Es ist bereits die dritte Schule im Landkreis Potsdam-Mittelmark, die in den vergangenen Tagen wegen Infektionsfällen komplett dicht gemacht wird. Zuvor hatte es die Lindenhof-Grundschule in Stahnsdorf und die Anne-Frank-Grundschule in Teltow getroffen.

Lesen Sie auch:

Die Teltower Schule soll nächste Woche Mittwoch wieder öffnen. An dem Tag dürfen aber nur die Schülerinnen und Schüler das Schulhaus betreten, die einen negativ ausgefallenen „qualifizierten Schnelltest“ vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Vier Fälle im Oberstufenzentrum Werder

Der Landkreis meldete am Donnerstag auch neue Corona-Fälle aus den beiden Oberstufenzentren (OFZ) in Werder und Teltow. Im Werderaner OFZ sollen in den vergangenen Tagen vier Schüler positiv auf das Virus getestet worden sein.

Von Jens Steglich