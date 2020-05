Glindow

Das Glindower Kirsch- und Ziegelfest, das vom 3. bis 5. Juli gefeiert werden sollte, findet nicht statt. „Nach langen Überlegungen und aufgrund der behördlichen Anordnungen müssen wir das 24. Glindower Kirsch- und Ziegelfest in diesem Jahr leider absagen“, teilte Fred Witschel vom Festkomitee mit. „Schon seit fast einem Jahr wurden Ideen gesammelt und an deren Umsetzung gearbeitet. Viele Unterstützer des Festes haben bereits Geld auf das Konto des Festkomitees überwiesen. Vielen Dank dafür“, sagte er. Alle Ideen und bereits erhaltenen Gelder werden nun für die Vorbereitung des Festes im kommenden Jahr genutzt.

Kirschkönigin regiert ein Jahr länger

Eigentlich sollte auch eine neue Kirschkönigin gekrönt werden. „Das Festkomitee hat sich aber in dieser Situation anders entschieden. Unsere amtierende Kirschkönigin 2019/2020 Christiane Küstner wird ihre Amtszeit um ein Jahr verlängern. Sie wird also die erste Hoheit in Glindow mit einer zweijährigen Amtszeit sein“, sagte Witschel.

Festkomitee kündigt Überraschung an

Er kündigte noch an: Trotz der Festabsage hat das Festkomitee für das geplante Wochenende des Kirsch- und Ziegelfestes eine besondere Überraschung parat. Dieses Geheimnis aber soll aber noch ein klein wenig bewahrt werden. „Bitte bleiben Sie alle gesund und freuen Sie sich mit uns auf das 24. Kirsch- und Ziegelfest im Jahr 2021“, so Witschel.

