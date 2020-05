Corona: Hofläden halten Werders Fischer über Wasser

Region Werder

Die Corona-Krise ist nicht die Zeit, in der sich die Werderaner und ihre Gäste wie früher auf den Fischerhöfen in der Region zum gemütlichen Picknick mit Lachsbrötchen oder Räucheraal treffen und den reizvollen Blick aufs Wasser genießen. Die Restaurants sind geschlossen. Die Fischer können ihren Kunden den frischen Fang sprichwörtlich höchstens in der Tageszeitung mit nach Hause geben. Mit Außer-Haus-Verkäufen halten sich die Fischer rund um Werder derzeit sinnbildlich über Wasser.

Unterm Strich kaum etwas übrig

Für den Familienbetrieb Mai steht eine Jahrhunderte alte Tradition auf dem Spiel. Seit drei Generationen fischen Vater Wilhelm, Sohn Tobias und jetzt auch Neffe Alexander hauptsächlich auf dem Schwielowsee. Die Familiengeschichte reicht sogar bis ins Jahr 1730 zurück. Ihr „Fischstübchen“ ist mit dem Inkrafttreten der Eindämmungsverordnung geschlossen. Mit dem Haustürgeschäft im Hofladen hangeln sich die Fischer so dahin, dass wenigstens die laufenden Ausgaben beglichen werden können. „Für uns bleibt da am Ende kaum noch etwas übrig“, sagt Tobias Mai.

70 Prozent Umsatzverlust

„Über das Restaurant verkaufen wir 95 Prozent unseres Fanges selbst. Jetzt büßen wir rund 70 Prozent unseres normalen Umsatzes ein.“ Das Werderaner Kneipen- und das Baumblütenfest brachten der Familie stets ein einträgliches Geschäft ein. Für die Kneipennacht hatten die Fischer schon die obligatorische Teilnahmegebühr bezahlt. Das Fest fiel ins Wasser. Auch der Werderaner Verein „Freunde des Frohsinns“ musste diesmal seine traditionelle Jahres-Wahl des Blütenkönigs bei den Mais absagen.

Vandalen scheiden Reusen auf

„Die Leute trauen sich kaum noch aus dem Haus“, stellt Mai fest. Seit das Ordnungsamt in der Stadt die Einhaltung der Eindämmungsverordnung schärfer kontrolliert, kämen nicht mehr so viele Berliner nach Werder. Zusätzlich zu den Umsatzausfällen in der Corona-Krise haben die Fischer obendrein immer wieder mit unbekannten Vandalen zu kämpfen, die die Reusen aufschneiden und die Fische freilassen, ärgert sich Mai.

Zur Galerie Werders Fischerhöfe sind verwaist. Wo die Gäste früher den frischen Fang gleich vor Ort und den idyllischen Blick aufs Wasser genossen, sind jetzt nur noch die Hofläden geöffnet. Die Kunden müssen ihren Fisch mit nach Hause nehmen.

Vielmehr als um seinen Fischabsatz sorgt sich Alexander Kühn am Plessower See um die Vermietung seiner kleinen Pension am Fischerhof. Die Tourismussaison hat jetzt eigentlich begonnen, doch Kühn darf die Zimmer bislang nur an Handwerker vermieten, die geschäftlich in Werder zu tun haben. Mit dem weiterhin relativ gut gehenden Fischverkauf hofft Kühn, die Ausfälle im Tourismusgeschäft einigermaßen abfedern zu können.

Auch zweites Standbein hilft nicht

Auch der Caputher Fischer Joachim Lechler hat sich mit der Vermietung von Liegeplätzen für Sportboote neben der Fischerei ein zweites Standbein geschaffen. Doch seine Slipanlage, mit der die Wassersportler ihre Boote zu Wasser lassen, darf er nicht in Betrieb nehmen. Die Liegeplätze sind nur zu zwei Dritteln belegt, weil einige in Folge der Corona-Krise die Miete nicht bezahlen können, sagt Lechler.

Obendrein die Steuer erhöht

Er fühlt sich gleich doppelt gebeutelt. Neben dem Wassertourismus vermisst er auch die zahlreichen Besucher, denen er viel über die Arbeit des Fischers und dessen Traditionen erzählen konnte und die anschließend bei ihm frischen Fisch kauften. „Mir fehlen monatlich 3000 Euro. Seit dem Kontaktverbot habe ich 20 000 Euro verloren“, sagt Lechler. Sein Umsatz beträgt nur noch ein Viertel dessen, was er früher eingenommen hat. Ende des vorigen Jahres hat ihm das Finanzamt obendrein die sogenannte Vorsteuer auf die Einkommens- und die Umsatzsteuer erhöht. Es sei ein Glück gewesen, dass die ersten beiden Monate dieses Jahres sozusagen eisfrei waren. So habe er viel Fisch fangen und verkaufen können.

„Man muss uns einfach machen lassen, dann finden wir auch Nischen, in denen wir gemeinsam die Krise überstehen können“, appelliert Lechler an die Politik. Mit den gegenwärtigen Verordnungen würden vielen Menschen nur die Kreativität und die Lust an ihrer Arbeit genommen, ist der Fischer überzeugt.

Von Heinz Helwig