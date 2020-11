Werder

Kleiner Rettungsanker in der Corona-Krise: Die Stadt Werder will die Havel-Therme, die zwar pünktlich zum Nikolaustag fertig wird, aber wegen der Pandemie höchstwahrscheinlich noch nicht öffnen kann, unterstützen. Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) bringt dazu einen Antrag in den Badausschuss ein, der am kommenden Dienstag in der Therme tagt. Entscheiden werden darüber die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am 10. Dezember.

Stadt schlägt Pachtminderung vor

Sobald die Bundesregierung den Betrieb von Thermen erlaube, soll das Bad am Zernsee endlich die Türen für Gäste öffnen, schreibt Manuela Saß in der Begründung. Allerdings sei davon auszugehen, dass die Therme auf unbestimmte Zeit vorerst nur eine beschränkte Zahl an Gästen aufnehmen könne. Weniger Badegäste bedeuten weniger Eintrittsgeld. Die Einnahmen im Businessplan, der dem Betriebsvertrag zwischen Stadt und dem Investor und künftigen Betreiber Andreas Schauer zugrunde liegt, könnten somit nicht erreicht werden. Also schlägt die Bürgermeisterin vor, dem Betreiber bei der Pachtzahlung entgegen zu kommen. Und zwar so lange, wie der Betrieb der Therme durch die Corona-Bestimmungen beeinträchtigt ist.

Zweite Prämienrate soll vorgezogen werden

Darf das Bad beispielsweise nur die Hälfte der Gäste aufnehmen, müsste Andreas Schauer nur die Hälfte der vereinbarten Pacht zahlen. Im Gegenzug reduziert die Stadt ihr Entgelt für Eintrittsrabatte. Gemäß derzeitiger Rechtslage könne zumindest das Schulschwimmen stattfinden, heißt es im Antrag weiter. Neben der ersten Rate der Fertigstellungsprämie soll außerdem die zweite Rate vorgezogen und auf die ersten vier Betriebsjahre verteilt ausgezahlt werden. Ab 2025 wolle sich die Stadt auch an den Attraktivitätsmaßnahmen für das Bad beteiligen. „Die Stadt hat die Havel-Therme GmbH mit Geschäftsführer Andreas Schauer als hochengagierte Generalauftragnehmerin beim Bau der stadteigenen Therme kennengelernt. Sie möchte sie auch als starke Betreiberin an ihrer Seite wissen“, sagte Stadtsprecher Henry Klix auf MAZ-Anfrage.

Von Luise Fröhlich