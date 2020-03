Corona: Verwaltung sieht Chancen auf Blütenfest 2020 sinken

Werder

Die Chancen für die Baumblüte in Höfen und Gärten 2020 stehen immer schlechter. Die Stadtverwaltung Werder ist mit Blick auf das Coronavirus wenig zuversichtlich, dass sie stattfinden wird. Noch gibt es keine Absage, aber: „Die Gefahr ist reeller, dass das Fest nicht stattfindet, als dass es stattfindet“, sagte Werders Erster Beigeordneter Werder, Christian Große ( CDU) im Sozialausschuss am Dienstagabend. Noch vor wenigen Tagen hatte die Verwaltung die Gefahr geringer eingeschätzt.

Christian Große: Wir befinden uns in einer Sondersituation

In zwei Wochen sollen Verträge für die Ausrichtung des Festes unterzeichnet werden, die eine sechsstellige Summe beinhalten. Bevor das passiert, muss entschieden werden, ob das Fest stattfindet. „Wir sind in enger Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde des Landkreises“, sagte Große weiter. Ob das Fest stattfindet oder ob die Entscheidung noch einmal vertagt wird, will die Verwaltung am Freitag festlegen. „Wenn wir das Fest ausfallen lassen, können wir natürlich niemanden daran hindern, trotzdem nach Werder zu kommen. Ich kann nur an den gesunden Menschenverstand appellieren. Denn wir befinden uns in einer Sondersituation.“

Die Sitzung des Sozialausschuss war ein außerplanmäßiger Termin. Denn die Arbeit des Beauftragten für Einwohnerbeteiligung, Linus Strothmann, ist beendet. Er hat all seine Ergebnisse aus dem umfangreichen Beteiligungsverfahren präsentiert und an das Berliner Organisationsbüro Groskopf Consulting übergeben.

Linus Strothmann gibt Staffelstab weiter

Strothmann gab Jens Groskopf, dem Geschäftsführer des Büros, neben einem USB-Stick, auf dem sämtliche Unterlagen aus dem Beteiligungsverfahren enthalten sind, auch Empfehlungen, die sich für ihn aus den Wünschen der Einwohner ergeben haben. Zuletzt gab es Workshops, in denen die Bürger konkrete, detaillierte Vorschläge und Ideen einbringen und diskutieren konnten.

Strothmann leitete daraus Empfehlungen ab, wie etwa: Die Höfen und Gärten sollten gestärkt werden, Genehmigungen sollten einfacher sein, Werderaner Vereine, Gastronomen und Erzeuger sollten im Fokus stehen, Angebote in Höfen und Gärten sollten durch wenige kleine Bühnen und ausgewählte Fahrgeschäfte ergänzt werden. Es sollte einen Familienrummel auf dem Hartplatz geben, der Sport eine stärkere Rolle spielen, Regionalität ein wichtiges Kriterium für die Vergabe von Ständen sein. Für alkoholische und nicht alkoholische Getränke sollte es einen Mindestpreis von 2,50 Euro geben.

Jens Groskopf: Einen solchen Prozess habe ich noch nicht erlebt

Jens Groskopf stellte sich bei der Gelegenheit am Dienstagabend den Stadtverordneten im Sozialausschuss und interessierten Bürgern vor. „Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe“, sagte er. Die ist es unter anderem, die Ideen der Bürger auf ihre Machbarkeit zu überprüfen. „Es gibt noch viel zu tun für uns. So viel kann ich aber schon sagen: Ich finde den Prozess, der hier gerade stattfindet, Wahnsinn. Sehr innovativ.“ Eine solche Einwohnerbeteiligung für ein Fest habe er noch nicht erlebt. Allerdings: „Wenn Sie sich andere Großveranstaltungen anschauen, das wird man zukünftig nicht mehr schaffen, ohne die Bevölkerung einzubeziehen.“

