Werder

Die Stadt Werder soll am Ernst-Haeckel-Gymnasium und an der Carl-von-Ossietzky-Oberschule ein Pilotprojekt „ Luftreinigung im Klassenzimmer“ starten. Das fordert die CDU-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung. Dabei sollen an beiden Schulen jeweils fünf Klassenzimmer mit Luftreinigern und fünf Räume mit der einfachen Abluftanlage des Max-Planck-Instituts für Chemie Mainz ausgestattet werden. Mit diesem Projekt sollen die Wirksamkeit und die Einsatzmöglichkeiten der Luftreinigungstechnik in Schulen, Horten und Kitas untersucht werden.

Infektionsrisiko soll minimiert werden

„Gerade im Hinblick auf die zu erwartenden Witterungsverhältnisse sollen die Lernbedingungen verbessert und für Lehrer und Schüler im Präsenzunterricht das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion reduziert werden. Dazu soll das Pilotprojekt mit der Erprobung technischer Anlagen und einer Ergebnismessung Lösungen aufzeigen“, begründen die beiden stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Kreilinger und Ditmar Wick ihren Antrag. Schulen im Regelbetrieb seien der einzige Bereich, in dem eine Vielzahl von Haushalten Kontakt ohne Abstands- und Hygieneregeln hätte. Darum müsse die Stadt als Schulträger verfügbare technische Mittel prüfen und einsetzen, um einen verbesserten Infektionsschutz herzustellen.

Stoßlüftung beeinträchtigt den Schulbetrieb

Zum Umgang mit den Corona-Infektionsrisiken an Schulen hatte die Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes die regelmäßige Stoßlüftung der Klassenräume als Vorzugsvariante empfohlen und Luftreiniger als nachrangige Maßnahme und keine Alleinlösung bewertet. Praktische Erfahrungen nicht nur an Werderaner Schulen hätten jedoch gezeigt, dass der empfohlene komplette Luftaustausch fünfmal in einer Stunde den Schulbetrieb erheblich beeinträchtigt. Außerdem sei fachlich unbestritten, dass die Luftreinigung als Ergänzung beziehungsweise in einem Maßnahmenpaket zur Risikominimierung durchaus hilfreich sein kann, sagen Kreilinger und Wick.

Bildungsministerium soll einbezogen werden

Die Verbesserung des Infektionsschutzes an Schulen durch technische Anlagen würde in anderen Bundesländern wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen mit 50 Millionen Euro gefördert. Brandenburg habe sich bislang noch nicht zu einer Unterstützung solcher Maßnahmen entschließen können, so die stellvertretenden Fraktionschefs. Sie schlagen vor, das brandenburgische Bildungsministerium in das Projekt mit einzubinden. Vielleicht würde es dann seine bisherige Ablehnung noch einmal überdenken, hoffen die CDU-Stadtverordneten.

Von Heinz Helwig