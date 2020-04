Das Ordnungsamt in Werder hat am Wochenende seine Streifen zur Durchsetzung der sogenannten Eindämmungsordnung verstärkt. Bei den Rundgängen am Samstag und am Sonntag stellten die jeweils vier Teams rund 530 Verstöße fest. Das Ordnungsamt will auch zu den Feiertagen verstärkt patrouillieren.