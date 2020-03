Corona: Whisky-Destillerie in Glindow will Alkohol für Desinfektionsmittel ausgeben, darf aber nicht

Werder

Seit Tagen rufen in Michael Schultz’ Whisky-Brennerei in Glindow verzweifelte und verunsicherte Apotheker an. Sie wollen seinen Alkohol zur Herstellung von Desinfektionsmittel haben. Er könnte auch geben, darf aber nicht. Was war passiert?

Unterbehörde widerspricht Oberbehörde

Eine Unterbehörde der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua) hat eine Ausnahmegenehmigung für die Herstellung von Desinfektionsmittel erteilt. Bisher, so die Vorgaben der Baua, dürfen Apotheken nur 96prozentigen Alkohol verwenden. Die Unterbehörde, die Bundesstelle für Chemikalien, hat nun aber erlaubt, dass auch 80prozentiger Alkohol verwendet werden darf. Das würde die kleinen, lokalen Distellerien einbeziehen, deren Maschinen nur den 80prozentigen Alkohol herstellen können. Es wäre ein Erleichterung für viele Apotheker.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Doch die Apothekerkammer des Landes Brandenburg verweist darauf, dass jeder Apotheker noch immer, nach den Vorgaben der Baua, nachweisen muss, dass der Alkohol 96 Volumenprozent hat und dass der Apotheker ein Zertifikat über Reinheit und Schadstofffreiheit hat. „Das Problem ist, dass die kleinen Destillerien dieses Zertifikat nicht haben“, sagt Maren Nowy von der Apothekerkammer. Sie würde sich freuen, wenn ihre Kollegen den Alkohol der lokalen Destillerien nutzen könnten. Doch dazu fehle die Freigabe der entscheidenden Behörden. Das sind das Landesgesundheitsministerium und das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit. „Wir haben unser Anliegen dorthin und an den Krisenstab des Landes weitergegeben“, sagt Nowy. „Werden aber auch immer nur an die Vorgaben der Baua verwiesen.“

Apothekerkammer fordert eindeutige Aussage

Während in anderen Bundesländern die Ausnahmegenehmigung, nach der 80prozentiger Alkohol verwendet werden darf, längst Praxis ist, um mit dem daraus hergestellten Desinfektionsmitteln Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäusern zu versorgen, funktioniert das im Land Brandenburg nicht.

„Wir fordern endlich eine eindeutige Aussage der entscheidenden Behörden, damit wir diesen niedriger prozentigen Alkohol verwenden dürfen und endlich loslegen können“, sagt Maren Nowy. Sie könne ohnehin nicht nachvollziehen, warum die Baua so sehr auf die 96 Prozent besteht. „Die sind nicht notwendig, weil sowieso zur Herstellung von Desinfektionsmittel auf 80 Prozent runter verdünnt wird“, sagt sie.

Schultz : Bürokratie darf nicht Rettung von Menschenleben im Wege stehen

Dass weder Gesundheitsministerium noch Landesbehörde den Widerspruch in der Baua klären und noch immer einer klaren Aussage schuldig sind, ärgert auch Michael Schultz. „Wissen Sie, ich könnte meinen Alkohol auch nicht verkaufen und ihn in Fässern einlagern, dann ist da in fünf Jahren ein ganz wunderbarer Whisky drin.“ Aber er sei dafür, dass man jetzt helfe, wo man könne. „Wir müssen Menschenleben retten und da darf Bürokratie nicht im Wege stehen.“

Lesen Sie dazu auch:

Von Annika Jensen und