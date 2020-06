Corona in Kita „Abenteuerland“: Betrieb startet schon am Montag

Werder

Nach mehreren Corona-Fällen in der Werderaner Kita „Abenteuerland“, kann diese, in Absprache im dem Landkreis, am Montag schon wieder öffnen. Das teilte die Geschäftsführerin der Kita, Karina Eggert, auf MAZ-Nachfrage mit. Grund sei, dass eine Erzieherin zum Zeitpunkt einer möglichen Ansteckung innerhalb der Kita gar nicht dort, sondern im Urlaub war sowie, dass auch sechs Kinder im betreffenden Zeitraum abwesend waren. Von den sechs Kindern, die ab Montag Anspruch auf Betreuung hätten, nehmen zwei diesen Anspruch wahr. Zuvor wurde die Kita bereits durch eine Reinigungsfirma großflächig desinfiziert.

Nicht bei allen Kindern steht fest, ob sie getestet wurden

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Leiterin der 62 Kinder betreuenden Kita, Dajana Eggert, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Daraufhin wies das Gesundheitsamt des Landkreises bis Donnerstag, 2. Juli, Quarantäne für sämtliche Kinder und Erzieher an, die im betreffenden Zeitraum in der Kita waren. Außerdem empfahl das Gesundheitsamt allen Personen, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Am Mittwoch ließen sich alle Erzieher bei einem Hausarzt testen und noch am Dienstag wurden bei einem Werderaner Kinderarzt 45 der 56 betroffenen Kita-Kinder getestet. Zuvor hatte die MAZ berichtet, dass alle Kinder dort getestet wurden.

Anzeige

Wo und ob die anderen elf Kinder getestet wurden, konnte weder die Kita-Geschäftsführerin noch der Landkreis sagen. „Wir können die Tests nur empfehlen“, sagt Kreissprecherin Andrea Metzler. „Lediglich zur Quarantäne können verpflichten.“

Weitere MAZ+ Artikel

Am Donnerstag wurde bekannt, dass sowohl eine Erzieherin als auch ein Elternteil, das sein Kind am Dienstagmittag abgeholt hatte, am Coronavirus erkrankt sind. Am Freitag informierte der Landkreis über zwei weitere positive Testergebnisse. Zwei Kinder sind demnach betroffen. Über negative Resultate und wie viele Ergebnisse insgesamt feststehen, konnte Andrea Metzler am Freitagnachmittag nicht sagen.

Von Annika Jensen