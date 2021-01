Potsdam-Mittelmark

Im neuen Jahr bleibt die Corona-Lage kritisch. Neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beklagt der Landkreis Potsdam-Mittelmark seit Weihnachten. Zwei Verstorbene aus Kleinmachnow meldete die Kreisverwaltung zuletzt am Montag. Woher die anderen sieben Corona-Toten stammen, konnte der Kreis auf Nachfrage nicht sagen. Auch nicht, ob sie zum Beispiel in Seniorenheimen aufgetreten sind oder wie viele Pflegeeinrichtungen im Kreis aktuell betroffen sind. Mitte Dezember war es knapp ein Viertel. Inzwischen sind seit Beginn der Pandemie 71 Mittelmärker an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Besonders muss seit Dezember zum Beispiel das Awo-Seniorenzentrum „ Wachtelwinkel“ in Werder gegen das Virus ankämpfen. Zu Spitzenzeiten waren dort 25 Bewohner nachweislich infiziert, wie die Vorsitzende des Awo-Bezirksverbandes, Angela Schweers, auf MAZ-Anfrage sagte. Der erste Fall wurde am 15. Dezember bekannt, nachdem eine langjährige Bewohnerin aus einer Klinik zurückgekehrt war. In der Zwischenzeit beklagt das Pflegeheim zwölf Todesfälle in Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2. Zwei Bewohner starben am Neujahrstag, die anderen im Dezember.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In sechs Fällen konnten die Angehörigen die Bewohner oder Bewohnerinnen auf ihrem letzten Weg begleiten, trotz Besuchsverbot und daher „unter besonderen hygienischen Sondermaßnahmen“, wie Angela Schweers erklärt. Allen Angehörigen sei diese Möglichkeit eingeräumt worden. Zuletzt wurde am 16. Dezember bei 13 Bewohnern das Corona-Virus mittels PCR-Methode nachgewiesen. Die Einrichtung führte bei ihnen am Montag aber Schnelltests durch, die bei allen negativ ausfielen.

Solange die labordiagnostischen PCR-Testergebnisse aber noch ausstehen, bleibt das Besuchsverbot bestehen, so Angela Schweers. „Da 18 Mitarbeiterinnen zu den Feiertagen infiziert waren, war die Hilfe der anderen Mitarbeiterinnen von großer Wichtigkeit“, sagte die Verbandsvorsitzende. 27 Kollegen aus anderen Bereichen und drei Ehrenamtliche aus Potsdam konnten über einen Aufruf im Internet gewonnen werden, die sogar an den Weihnachtsfeiertagen ausgeholfen haben. „Das war eine großartige Hilfe“, resümiert Angela Schweers. Zwischen den Tagen hatte auch Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) auf der Internetseite der Gemeinde einen Aufruf zur Unterstützung des Pflegeheims Cura Humanus gestartet ( MAZ berichtete).

Seit Weihnachten haben sich 446 Mittelmärker neu mit dem Corona-Virus angesteckt. Nach ersten Erkenntnissen seien zwischen dem 30. Dezember und 4. Januar 30 Infektionen hinzugekommen, wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte. Wegen des Jahreswechsels sei erst in den kommenden Tagen mit weiteren Informationen zu rechnen. „Wir müssen uns erst einen Überblick verschaffen“, sagte Kreissprecherin Andrea Metzler.

Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn 3476 Menschen in Potsdam-Mittelmark nachweislich infiziert – 2841 ehemals Betroffene gelten als genesen. Nach Kreisangaben leben die meisten positiv getesteten Mittelmärker derzeit in Michendorf (83), Kleinmachnow (58) und Teltow (56). 25 neue Fälle tauchen in der aktuellsten Statistik in Michendorf auf, vier in Beelitz und jeweils drei in Bad Belzig und Nuthetal. 272 Mittelmärker sind unter Quarantäne gestellt.

Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf sieben Tage und 100.000 Einwohner angibt, liegt in Potsdam-Mittelmark am Montag im Vergleich zum Vortag unverändert bei 121,9. Kurz vor Weihnachten meldete das Gesundheitsministerium für den Landkreis noch eine Inzidenz von 289,5. Seitdem sank der Wert stetig und blieb zuletzt etwa konstant. Laut Robert-Koch-Institut wurden Corona-Fälle um Weihnachten und Silvester verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt, weshalb eine Interpretation der Daten weiterhin schwierig bleibe.

Von Luise Fröhlich