Corona in Werder: So geht es für Patienten durch die Anlaufstelle

War es Corona? Diese Sorge bewegte MAZ-Autor Sönke Braun in den vergangenen Wochen. Denn ihn hatte ein schwerer und hartnäckiger Infekt erwischt, dessen Behandlung ihn schließlich in die Anlaufstelle für Infektpatienten von Werder in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums trieb. So erlebte er die medizinische Betreuung dort:

Alles begann mit Husten und Halsweh

Es begann vor vier Wochen, exakt am 5. März. Quasi über Nacht erwischte es mich: trockener, brennender Brustkorb, Engegefühle beim Atmen, Halsschmerzen, festsitzender Husten, leichter Schnupfen. Kein Fieber. Nach erfolglosen Selbstheilungsversuchen mit der Hausapotheke suchte ich meine Hausärztin, Anja Malysch, auf. Sie diagnostizierte nach ausführlicher Untersuchung eine Bronchitis. „Hustensaft, Erkältungssalbe und Inhalieren müssten es tun“, gab sie mir mit auf den Weg, „und trinken Sie viel, am besten Tee mit Honig!“

Doch es half nicht viel. Wieder meldete ich mich in der Praxis, diesmal untersuchte mich Christine Falk. Verdacht: Bronchitis verbunden mit einem Asthma-Rückfall aus meiner Kindheit. Doch auch das nun verschriebene Spray brachte keine Besserung. Und beim nächsten Anruf in der Praxis hatte sich einiges grundlegend geändert.

„Kommen Sie bitte wieder vorbei, aber nicht in die Praxis, sondern in die Turnhalle“, hörte ich am Telefon. Dorthin, nun zur neugeschaffenen Anlaufstelle für Infektpatienten in Werder umfunktioniert, würden jetzt auch „sämtliche Patienten mit Erkältungskrankheiten und Atemwegsinfektionen überwiesen“. Gesagt, getan – wenn auch mit einem etwas mulmigen Gefühl.

Angst hatte ich angesichts der mir bekannten relativ geringen Infektionszahlen in Werder (aktuell um die 0,0005 % der Einwohner) sowie Potsdam-Mittelmark (ebenfalls auf die Gesamtbevölkerung des Landkreises gerechnet nur 0,004 %) zwar keine, aber die Sorge des Kontaktes und Zusammentreffens mit Corona-Verdachtsfällen und einer daraus resultierenden möglichen Infektion schwang im Unterbewusstsein natürlich mit.

Denn aufgrund meiner strengen Einhaltung all der bekannten und zweifellos aktuell auch notwendigen sowie alternativlosen Vorsichtsmaßnahmen - Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote, Abstand-Gebot sowie Händewaschen nach jedem Einkauf oder Aufenthalt im Freien - konnte ich mir eine entsprechende Infektion eigentlich nicht vorstellen. Doch könnte ich mich schützen, wenn ich nun auf Verdachtsfälle in der Anlaufstelle treffen würde?

Schon vor der Turnhalle wurde ich eines Besseren belehrt: Menschenmassen oder Warteschlangen? Fehlanzeige! An jenem späten Dienstagvormittag war ich schlicht und einfach der einzige Patient –eine Ausnahme, denn dort laufen täglich viele Werderaner auf. An der Eingangstür der unübersehbare Hinweis, einen Abstand von zwei Metern zu halten, am Boden die entsprechenden rot-weißen Markierungen.

Ich trat ein. Ein freundlicher Assistent, wie alle dortigen Ärzte und Kollegen selbstverständlich in Schutzkleidung gehüllt, nahm mich in Empfang. „Bitte zuerst die Hände desinfizieren“, bat er mich mit Blick auf die entsprechende, neben ihm stehende Apparatur. „Dann den Gang entlang 50 Meter weiter.“

Turnhalle als riesiges Wartezimmer mit Sicherheitsabstand

Um Kontakte und Begegnungen mit anderen möglichen Patienten zu vermeiden, eine Art „Einbahnstraße“, an deren Ende ich dann auf die nächste lächelnde Assistentin samt bereits – wohl mangels Patienten – wartenden Arzt traf, Internist Thomas Hörger. Er schickte mich nach einer kurzen Anmeldung die Stufen hinunter. „Bitte in die Turnhalle, Wartebereich C. Wir sehen uns gleich wieder!“

In der großen Halle stehen lichte Reihen brauner Kunststoffstühle. Große Schilder an der Wand markieren die Wartebereiche A, B und C. Mir bot sich dasselbe Bild: Es war kein anderer Patient in Sicht. Üblicherweise werden Patienten hier „je nach Symptomen und Schwere der Erkrankung“ in einen der Wartebereiche geschickt, ist auf der Internetseite der Stadt Werder nachzulesen. Beruhigenderweise steht dort auch: „Corona-Verdachtsfälle haben einen eigenen Wartebereich und werden als erstes behandelt und sofort wieder entlassen.“ Die Wartezeiten seien in dem Turnhallen-Untersuchungszentrum außerdem deutlich kürzer als üblicherweise in Hausarztpraxen.

Und schließlich die entscheidende Untersuchung

Die Stühle – penibel mit zwei Metern Abstand in alle Richtungen aufgestellt – waren verwaist. Und eh ich mich richtig setzen konnte, hieß es aus der anderen Hallenecke auch schon: „Herr Braun, bitte!“ Wieder folgte nach ausführlicher Befragung eine intensive Untersuchung: abhören, den Brustkorb vorn und hinten mit kräftigem Druck abtasten und einiges mehr. „Haben Sie irgendwo Schmerzen?“, fragte der Internist beim Prüfen meines Körpers immer wieder. Ich hatte keine.

Anlaufstelle bei Atemwegserkrankungen Am 18. Märzrichteten Hausärzte und die Stadt Werder eine neue Anlaufstelle für Patienten mit Atemwegsinfektionen ein. Ziel ist es, den möglichen Kontakt von Werderaner Hausarztpraxen und deren Patienten mit Coronafällen zu vermeiden beziehungsweise auszuschließen. Patienten mitschwereren oder langwierigen Atemwegserkrankungen werden dort untersucht und es wird gegebenenfalls ein Abstrich zur Corona-Untersuchung gemacht. Die Zahlder Patienten schwankt zwischen 30 und 100 täglich. Seit Eröffnung waren fast 800 Patienten dort. Es wurden annähernd 200 Abstriche vorgenommen. Wer nurleichte Erkältungssymptome hat, soll zunächst seinem Hausarzt zur Beratung anrufen. Krankschreibungen sind möglich. Die neue Anlaufstelle ist ebenso nicht gedacht für gesunde Menschen, die Kontakt zu einer Person hatten, bei der Sars-Cov-2 nachgewiesen wurde. Diese Personen sollten sich unverzüglich ans Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) wenden.

Dann kam der Satz, der mir die größte Erleichterung verschaffte: „Corona haben Sie ganz sicher nicht, da wären Sie auch völlig anders drauf“, sagte Thomas Hörger, „auch kein Asthma und auch keine Bronchitis.“ Und was dann? „Einen leichten grippalen Infekt – mit einer Sicherheit von 95 Prozent“, entgegnete der Arzt auf meine Nachfrage. Die Brustschmerzen führte er auf meinen schiefen Rücken zurück. „Einen Abstrich brauchen wir daher nicht“, fügte er hinzu und überwies mich zurück an meine Hausärztinnen zur Weiterbehandlung in der Praxis. Diesmal über den unteren Hinterausgang der Halle, womit mir wiederum Niemand entgegenkommen konnte.

Mein Fazit: Ein wirklich gut durchdachtes, bestens funktionierendes System mit ausführlicher und penibler Behandlung in durchaus angenehmer Atmosphäre und offenbar ohne größere Wartezeiten. Parkplätze und Bushaltestelle zudem auch noch direkt vor der Haustür.

