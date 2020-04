Werder

Nach dreiwöchigem Betrieb fällt die Zwischenbilanz für die Anlaufstelle für Atemwegserkrankte in Werder positiv aus. Das teilte Stadtsprecher Henry Klix am Dienstag mit. Bis einschließlich Montag, den 6. April, seien 701 Patienten mit Atemwegsinfektionen in der Anlaufstelle versorgt worden. 200 dieser Patienten waren Corona-Verdachtsfälle.

Ärztin Katja Klemm : „ Anlaufstelle war richtige Entscheidung“

„Einige dieser Patienten hätten in den Hausarztpraxen andere Patienten, die Schwestern und die Ärzte möglicherweise gefährden können", sagt die Lehniner Allgemeinmedizinerin Katja Klemm im Namen der rund 15 an der Anlaufstelle beteiligten Ärzte. „Die kurzfristige Gründung der Anlaufstelle war deshalb auch aus heutiger Sicht eine richtige Entscheidung."

Die Patienten könnten in der neuen Anlaufstelle vorab gesichtet, Corona-Verdachtsfälle in eigene Warte- und Behandlungsbereiche geleitet werden. Sobald das Ergebnis der Abstriche vorliegt, informiert das Labor die Ärzte und diese das Gesundheitsamt, welches sich mit den positiv gestesten Patienten zur Abstimmung weiterer Maßnahmen in Verbindung setzt.

Anlaufstelle an Karfreitag und Ostermontag geöffnet

In Werder ( Havel) gibt es laut Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark (Stand Montag, 6. April) 36 Menschen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden.

Die Werderaner Anlaufstelle für Atemwegserkrankte ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Sie wird nach einer gemeinsamen Entscheidung der Ärzteschaft mit der Stadtverwaltung auch am Karfreitag und am Ostermontag geöffnet sein. Der Betrieb der Anlaufstelle in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums wird durch die Stadtverwaltung materiell und personell unterstützt.

Ärzteteam auch im Haus am Zernsee im Einsatz

Das Ärzteteam der Anlaufstelle wurde vom Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark auch gerufen, um nach dem Covid-19-bedingten Versterben eines Bewohners des Seniorenpflegeheims Haus am Zernsee Abstriche sämtlicher Bewohner und Heimmitarbeiter zu nehmen. Insgesamt wurden 88 Proben genommen. Stand Montag, 6.4., wurden 16 Bewohner und 6 Mitarbeiter positiv getestet. Das Haus am Zernsee wird seit Montag mit täglichen Visiten weiter durch die Ärzteschaft der Anlaufstelle unterstützt.

