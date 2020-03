Werder

Die Stadt Werder hat wegen der Corona-Krise das Baumblütenfest abgesagt. „Unsere Absage gilt zunächst für den Teil der Veranstaltung, den die Stadt im Bereich des Hohen Wegs zwischen Plantagenplatz und Friedrichshöhe organisiert“, sagte Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU). Für alle anderen Akteure werde die Stadtverwaltung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark eine Handlungsempfehlung geben. „Zugleich werden wir die aktuellen und gegebenenfalls noch kommenden Verfügungen und Anordnungen des Gesundheitsamtes Potsdam-Mittelmark und des Landes natürlich umsetzen“, sagte sie.

„Wir appellieren an den gesunden Menschenverstand“

Obstbauern hatten zuvor angekündigt, ihre Gärten trotzdem für Besucher öffnen zu wollen. „Wie die Handlungsempfehlung an andere Akteure konkret aussehen wird, können wir noch nicht sagen. Wir sind noch im Abstimmungsprozess mit dem Gesundheitsamt“, sagte Werders Erster Beigeordneter Christian Große ( CDU) auf Anfrage. Man könne zwar niemanden verbieten, seinen Hof zu öffnen. „Wir appellieren aber an den gesunden Menschenverstand. Wir hoffen, dass alle genau überlegen, was sie tun“, so Große, der daran erinnert, dass in der Republik gerade Schulen geschlossen werden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu dämpfen.

Bürgermeisterin: Gesundheitsschutz geht vor

„Auch wenn es sich um eine für unsere Stadt wichtige Veranstaltung handelt, muss der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ganz klar vor allen anderen Erwägungen stehen. Für die Akteure und Bürger, die sich in einer ohnehin schwierigen Situation in die Vorbereitung eingebracht haben, ist der Ausfall der Baumblüte in Höfen und Gärten sehr bedauerlich. Das gilt auch für alle, die sich auf das Fest gefreut haben. Aber jeder Einzelne wird bei vernünftiger Betrachtung der Absage auch an seine eigene Familie und deren Gesundheit denken“, sagte Bürgermeisterin Manuela Saß.

Selbst wenn sich die Infektionsentwicklung vor der Blüte abflachen sollte, was aktuell niemand seriös sagen könne, dürfe mit einem Familienfest dieser Größenordnung nicht ein neuer Ausbreitungsherd geschaffen werden. „Ich setze jetzt fest auf die Vernunft und Besonnenheit aller Beteiligten und hoffe, dass sich die Lage bald wieder nachhaltig entspannt“, sagte Saß.

