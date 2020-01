Cottbusser planen Windkraftanlagen in Werder

Werder

Werder steht vor einer weiteren großen Debatte. Offenbar plant ein Windenergie-Unternehmen aus Cottbus den Bau mehrerer Anlagen in Derwitz und Plötzin. Das teilte die Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen, auf MAZ-Anfrage mit.

„Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Planungsstadium“, schreibt Lisa Fritsche, Pressesprecherin von UKA. Ihr Unternehmen „führte bereits Gespräche mit der Stadt Werder/ Havel sowie den privaten Flächeneigentümern. Aktuell werden die Ortsbeiräte Derwitz und Plötzin über die Planungen informiert“. Damit meint Fritsche, dass das Unternehmen das Projekt in den Ortsbeiratssitzungen vorstellen wird.

„Zu diesem Zeitpunkt kann noch keine Aussage über die konkreten Anlagenstandorte getroffen werden“, schreibt Fritsche weiter. Es werde derzeit davon ausgegangen, „dass maximal neun Windenergieanlagenstandorte möglich sein werden“.

Alles hängt am Regionalplan

Ihr Unternehmen müsse sich bei der Auswahl der Fläche an die Kriterien der regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming orientieren. Und die sehe einen Mindestabstand von 1000 Metern zwischen den geplanten Windenergieanlagen und der nächsten Wohnbebauung vor.

Die Zeit, bis die Anlagen laufen, hänge stark von der weiteren Entwicklung auf der Regionalplanungsebene ab, gibt Fritsche zu bedenken. Im Mai 2019 wurde der Regionalplan Havelland-Fläming nämlich für rechtmäßig unwirksam erklärt. Im Normalfall würde ein Paragraf des Baugesetzbuches greifen, nach dem Windenergieanlagen im Außenbereich grundsätzlich genehmigungsrechtlich privilegiert sind, wenn es keine entgegenstehenden Ziele der Raumordnung gibt. Allerdings gilt seit 1. Mai 2019 das von der brandenburgischen Landesregierung verabschiedete „Windkraft-Moratorium“. „Dadurch wird bei ungültigen Regionalplänen die Privilegierung von Windenergieanlagen im Außenbereich für die Dauer von zwei Jahren aufgehoben“, schreibt Lisa Fritsche. „In diesem Zeitraum wird es nicht möglich sein, eine Genehmigung zu erhalten. Damit wird der Ausbau der Windenergie ausgebremst.“ Deswegen sei, abhängig von der Entwicklung des Regionalplanes, frühestens zwischen 2023 und 2024 eine Inbetriebnahme der Anlagen realistisch, so Fritsche abschließend.

Mit Protest ist zu rechnen

Dass Windkraftanlagen in der Region auf großen Widerstand stoßen, bewiesen zuletzt zahlreiche Protestierende vor dem Rathaus in Ferch, als die Gemeindevertreter von Schwielowsee im Dezember dem Bau von sieben Windkraftanlagen zustimmten. Viele Demonstranten waren auch aus Werder gekommen. Denn die Anlagen sollen am Rand von Ferch gebaut werden, nahe an den Werderaner Ortsteilen Bliesendorf und Glindow. Deren Ortsvorsteher Eveline Kroll (parteilos, Bliesendorf) und Sigmar Wilhelm (Freie Bürger, Glindow) gehören zu den Gegnern in der ersten Reihe. Ihr größter Kritikpunkt ist, dass die Windkraftanlagen im Wald entstehen sollen und dafür Tausende Bäume gefällt werden müssen.

Weder die Regionale Planungsgemeinschaft noch die Stadtverwaltung Werder konnten am Dienstagnachmittag eine Stellungnahme zu den Plänen der UKA Cottbus abgeben.

Von Annika Jensen