Das hat Werders E-Sports-Verein vor

Video-Spiele machen einsam, führen zu Bewegungsmangel und schlechter Ernährung. Jugendliche, die sich dafür begeistern, Spiele am Computer zu spielen, sind vielen Vorurteilen ausgesetzt. In Werder hat sich nun ein Verein gegründet, der damit aufräumen will. Er nennt sich Brandenburger E-Sports Team und hat sich das Motto „Gemeinsam spielen, Sucht bekämpfen“ gegeben.

Verein will Spieler in richtigem Umgang schulen

Der Verein will Menschen, egal welchen Alters, ermöglichen, gemeinsam Computer-Spiele zu spielen. Doch die derzeit zehn Mitglieder wollen nicht nur zusammenkommen und spielen. Gregory Gosciniak (19), der Vereinsvorsitzende, und seinen Mitstreitern geht es vor allem darum, einem Trend zu begegnen, den sie, als teils langjährige Spieler, ablehnen.

„Das größte Problem an E-Sports und an Video-Spielen ist, dass die Leute die Spiele im falschen Umfang spielen und mit dem falschen Beweggrund“, sagt Gosciniak. „Sie spielen es eben nicht mit dem sportlichen Gedanken, sondern, um vor der Realität zu fliehen. Und dadurch entsteht dann sowas wie Einsamkeit, Aggression, Sucht.“ Das seien schließlich reale Probleme. Gosciniak erwähnt die Studie einer Krankenkasse, nach der die Suchtgefahr bei Video-Spielen hoch eingestuft wird. „Das ist für mich ein großer Beweggrund, den Verein zu gründen.“

Die Entwicklung des E-Sports in Deutschland Um das Jahr 2010 wurde E-Sport zum Trend. Damals hatte das beliebte Online-Schlachten-Spiel „ League of Legends“ seine erste Saison. Doch da auch Video-Spiele mit Einzelspielern unter den Begriff E-Sport fallen, ist die Disziplin älter. Auch das Computerspiel Fifa und das Nintendo-Spiel Super Mario, das in den 1980er Jahren aufkam, zählt in diese Kategorie. Zum Trend wurde E-Sport allerdings vor allem durch seinen Wettbewerb-Gedanken. Längst haben auch große Sportvereine das Potential von E-Sport erkannt. Einige Fußball-Bundesligisten haben eine eigene Abteilung für die neue Sportart gegründet und Weltklasse-Spieler unter Vertrag. Dazu zählen Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und Bayern München. Der Erstplatzierte bei der Fifa-Weltmeisterschaft hat ein Preisgeld bekommen, das höher ist als das Preisgeld bei der Fußball-Champions-League oder bei den Wimbledon-Championships. 27 Millionen US-Dollar bekam der Fifa-Sieger. Auch die Krankenkassen haben den elektronischen Sport für sich entdeckt und die Notwenigkeit, die Entwicklung zu begleiten. So engagiert sich die Barmer seit Oktober 2019 als offizieller Gesundheitspartner für die „Premier Tour“. Das ist die nach eigenen Aussagen wichtigste League-of-Legend-E-Sport-Liga im deutschsprachigen Raum. Die Techniker Krankenkasse ist Gesundheitspartner der ESL, der Electronic Sports League. Die ESL ist ein Unternehmen, das einst eine eigene Liga war und heute verschiedene Turniere und Ligen in über 50 Spielen veranstaltet.

Seinem Verein sei es ein Anliegen, sowohl mit den Kindern und Jugendlichen entsprechend zu arbeiten als auch die Eltern aufzuklären. „Wir wollen ihnen zeigen, dass ihre Kinder in unserem Verein in Sicherheit spielen können. Wir wollen zeigen, dass das ein Sport ist, und keine Sucht, der man zehn Stunden am Tag nachgeht.“ Die Trainer des Vereins sollen deshalb, nach Gosciniaks Vorstellung, Schulungen zum Thema Sucht bekommen. Dazu will der Verein mit Krankenkassen und Suchtpräventionskliniken zusammenarbeiten.

Die Trainer sollen aber nicht nur in der Lage sein, Suchtanzeichen zu erkennen, sie sollen natürlich auch versierte Spiel-Anleiter sein und so einem weiteren Trend entgegentreten. Gosciniak erzählt, dass Spieler heutzutage sehr aggressiv miteinander umgehen. Viele unerfahrene Spieler bringen sich ihre Fähigkeiten selbst bei und werden für ihre Anfänger-Fehler beschimpft. Sie selber reagieren ähnlich gegenüber größeren Anfängern. „Ich sehe in Chats immer wieder: Die einzige Möglichkeit, da nicht aggressiv zu werden, ist, den Chat auszuschalten“, sagt Gosciniak.

Die Spieler in seinem Verein agieren in einer geschlossenen und geschützten Gruppe innerhalb der Spiele. Zumindest in jenen, in denen das möglich ist. Sie sollen im Team zusammenarbeiten, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Sie sollen lernen, wie sie besser werden können.

Denn das sei es schließlich, was die Disziplin E-Sports zu einem Sport mache: die Verbesserung von Fähigkeiten. „Zumindest für mich“, sagt Gosciniak. „Bei uns sind das Teamfähigkeit, taktisches Denken, Hand-Auge-Koordination, motorische Fähigkeiten.“

Gosciniak : E-Sport „ist aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken“

Derzeit laufen die ersten freien Trainings mit vier Trainern, verteilt auf zwei Abteilungen, die benannt sind nach den großen Spiele-Herstellern: Nintendo und Riot Games, dem Hersteller von League of Legends. Geplant seien zudem Kinderkurse, Anfängerkurse und Team-Trainings.

Gregory Gosciniak bedauert, dass E-Sports offenbar nach wie vor in der Mehrheit der Gesellschaft nahezu missachtet und teilweise negativ beurteilt wird. „Es spielt nahezu jeder Mensch über fünf Jahren Nintendo, danach Playstation und später Computer. Das ist aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken“, sagt er. „Aber wenn wir immer nur versuchen, es zu verteufeln, dann wird sich das nicht verbessern.“ Der Verein soll dabei helfen, zumindest Werder wachzurütteln. Auch weil, so seine Kritik, die Angebote für Jugendliche in Potsdam-Mittelmark sehr rar gesät seien, sagt Gosciniak.

Stadtverwaltung verweigert Unterstützung

In den Anfangstagen des Vereins zeigt sich indes, dass in Werder noch ein weiter Weg zu mehr Bewusstsein für den E-Sport zu gehen ist. So finden Gregory Gosciniak und seine Mitstreiter bisher keinen Raum. Auch wenn ihnen ein sehr kleiner genügen würde, noch ist kein anderer Sport-Verein in der Stadt dazu bereit, einen zur Verfügung zu stellen. Und auf die Frage, ob die Stadtverwaltung sie in ihrer Arbeit mit Jugendlichen unterstützen könne, kam, so erzählt es Gosciniak, die Antwort: „Sie wollen also ein Casino für Jugendliche aufmachen.“

Von Annika Jensen