Rufschädigung, Pauschalisierung, Behauptung: Die Vorsitzende des Werderaner Stadtrates, Annette Gottschalk, weist die Kritik am Mandat von Werner Große (CDU) im Rechnungsprüfungsausschuss mit zurück. Dazu wählt sie deutliche Worte gegen über den Kritikern.

Politik in Werder

Politik in Werder - Nach Rückzug-Forderung: SVV-Chefin verteidigt Werner Große als Ausschuss-Mitglied

Politik in Werder - Nach Rückzug-Forderung: SVV-Chefin verteidigt Werner Große als Ausschuss-Mitglied