Werder

In der Debatte um die Zukunft der Tee- und Wärmestube in Werder ist weiter unklar, wer sich federführend für die Finanzierung der Einrichtung zuständig fühlt. Während der Landkreis am Donnerstag erklärte, dass diese nicht in seinen Bereich fällt, sondern Aufgabe der Kommune ist, sieht die Stadt das anders. Die Tee- und Wärmestube nehme Aufgaben des Landkreises wahr, wenn es sich um allgemeine Sozialberatung und vergleichbare Dienste für Bezieher von Sozialleistungen handele, heißt es in einer Vorlage des Sozialausschusses.

Unterstützung wuchs über die Jahre

Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert zufolge übernimmt der Kreis diese Verantwortung schon mit der eigenen Beratungsstelle in Werder sowie durch weitere individuelle Zuschüsse. „Die finanzielle Unterstützung der Tee- und Wärmestube durch den Landkreis ist historisch gewachsen“, erklärte er der MAZ. Zunächst habe der Kreis nur personell unterstützt, beispielsweise mit den sogenannten Ein-Euro-Jobbern, später folgten die jährlichen Finanzspritzen. „Der Landkreis unterstützt die Einrichtung, weil er sie sehr schätzt“, so Kai-Uwe Schwinzert. Daher biete man auch weiterhin Hilfe an. Sowohl Stadt als auch Landkreis hatten ihre Zuschüsse in den vergangenen Jahren erhöht.

„Zügig um den Erhalt der Tafel kümmern“

„Wir wollen uns nicht in Zuständigkeiten verzetteln, sondern uns zunächst zügig um den Erhalt der Tafel und im kommenden Jahr gemeinsam mit dem Landkreis um eine Neukonzeption für die Wärmestube mit dem Treffpunkt kümmern“, sagte Werders Stadtsprecher Henry Klix auf Nachfrage. Darüber seien sich die Beteiligten einig und das allein zähle jetzt für die Betroffenen.

Wie berichtet, hatte der Träger der Tee- und Wärmestube, die Ernst-von-Bergmann Sozial gGmbH, in dieser Woche überraschend den Rückzug angekündigt. Damit droht der Einrichtung zum 31. Dezember das Aus. Werders Politiker sind sich einig, dass die Wärmestube bleiben muss.

Von Luise Fröhlich