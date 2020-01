Derwitzer und Plötziner reagieren skeptisch auf Windkraftpläne in Werder

Werder/Derwitz/Plötzin

Das Vorhaben des Windkraftunternehmens UKA aus Cottbus, in Werders Ortsteilen Derwitz und Plötzin Windräder aufzustellen, stößt auf Skepsis. Und auf Neugierde. In dieser Woche haben die Cottbusser ihre Pläne, die noch in einem sehr frühen Stadium stecken, in den Ortsbeiratssitzungen in Derwitz und Plötzin vorgestellt. Zu beiden Terminen waren zahlreiche interessierte Bürger gekommen.

„Ich habe Angst um das Landschaftsbild“

Die Derwitzer waren am Dienstag etwas zurückhaltender als die Plötziner am Donnerstag, auch wenn einige Derwitzer freilich dennoch energisch ihre ablehnende Haltung kundtaten. So wollte ein Bürger wissen, warum die Windkraftanlagen denn nicht im Süden Brandenburgs aufgestellt werden, wo durch die Abschaltung der Kohle-Kraftwerke doch nun freie Fläche entstünde. Ein anderer Mann, der sich für das Lilienthal-Museum engagiert, sagte: „Ich habe große Angst um das Landschaftsbild.“

Wieder ein anderer äußerte seine Zweifel, dass die Anlagen tatsächlich die 1000 Meter Mindestabstand zur nächsten Wohnbebauung einhalten werden. Doch Peter Schmatloch, der Gruppenleiter des Projektes in Werder, versicherte: „Diese eingezeichnete Fläche, die potentiell für Windkraftanlagen in Frage kommt, berücksichtigt die 1000 Meter Abstand zu Wohnhäusern, auch zu jenen, die einzeln dastehen.“

Windräder können bis zu 250 Meter hoch werden

Als Schmatloch erwähnt, wie hoch die Anlagen werden, pusten einige Derwitzer. „Die modernsten Binnenanlagen haben eine Nabenhöhe von 166 Metern. Wenn der Rotor senkrecht nach oben steht, sind wir bei insgesamt 250 Metern.“ Die seien deswegen so hoch, weil der Wind nicht so stark sei wie in der Küstenregion. „Viel Wind braucht nur kleine Anlagen. Bei wenig Wind müssen die Rotoren groß sein und die Nabenhöhe hoch, denn je weiter es in die Höhe geht, desto mehr Wind kann geerntet werden“, sagt Schmatloch. Eine solche Anlage könne im Jahr sechs Megawatt Strom liefern.

Außerdem wurde in Derwitz angezweifelt, dass die betroffene Fläche keine Rastplätze für Vögel beinhaltet.

UKA Cottbus will für Transparenz sorgen

In Plötzin musste Ortsvorsteher Dirk Lutze mehrmals zur Ruhe ermahnen und mehrfach betonen, dass die Präsentation von UKA Cottbus eine allererste Information sei. Der Raum war bis auf den letzten Platz voll mit interessierten Bürgern. „Ich will hier heute ganz unvoreingenommen rangehen und mir die Sache erstmal nur anschauen“, sagte er.

Dennoch gab er schon einen Wunsch ab. „Wir hätten gerne, dass hinsichtlich der bald zu machenden Gutachten viel Transparenz ermöglicht wird und dass wir als Ortsbeirat während des gesamten Prozesses einbezogen werden, damit wir die Bürger informieren können.“ Darauf sagte Peter Schmatloch: „Das nehmen wir gerne auf. Und wir können, in Absprache mit den Gutachtern, die Termine, zu denen sie vor Ort sind, bekanntgeben. Und wir können auch über die Zeiträume informieren, in denen das Gebiet kartiert wird, etwa für Fledermäuse oder Vögel.“

„Ich will die Dinger hier nicht haben“

Schon während der Präsentation mussten sich Peter Schmatloch und sein Team den ablehnenden Positionen einiger Bürger und ihren Fragen stellen. Obwohl geplant war, die Fragen erst nach der Präsentation zuzulassen. So sagten einige gerade aus: „Ich will die Dinger hier nicht haben.“ Und ein Bürger sagte: „Die Anwohner werden doch gar nicht gefragt. Und außerdem werden die Anlagen oft abgeschaltet, weil zu viel Strom eingespeist wird.“

Zu erstem Punkt betonte Peter Schmatloch, dass es seinem Unternehmen wichtig sei, die Anwohner vor Ort, also die Derwitzer und die Plötziner, von dem Projekt zu überzeugen. Ja, am Ende werden die Stadtverordneten beschließen, aber auch die werden sich anhören, was der Ortsbeirat zu sagen hat, gab Schmatloch zu bedenken. Und zum zweiten Punkt erläuterte Schmatlochs Kollege: „Die Regierungskoalition hat beschlossen, den Kohle-Ausstieg zu forcieren. Wenn das soweit ist, geht viel Kohlestrom aus dem Netz, der bis jetzt das Netz verstopft. Der Anteil der Stillstandzeiten der Windräder wird in Zukunft also sinken.“

Reichen 180.000 Euro Bürgschaft für Rückbau?

Außerdem diskutierten die Anwesenden über die Rückbaukosten. Eine Frau meinte, dass die 180.000 Euro pro Windrad, die der Betreiber der Anlagen als Bürgschaft beim Landkreis für den Rückbau hinterlegen muss, nicht ausreichen. „Ich weiß, dass alleine die Anfahrt des Krans wahnsinnige Summen kosten.“

Unter den Besuchern der UKA-Infoveranstaltung in Plötzin war auch Eveline Kroll, die Ortsvorsteherin von Bliesendorf und energische Gegnerin der Windkraftanlagen in Ferch. Diese Anlagen stoßen vor allem deswegen auf massiven Widerstand, weil für sie Wald gerodet werden muss. Im Dezember letzten Jahres wurden die sieben Windräder dennoch von der Gemeindevertretung Schwielowsee beschlossen.

Was kommt als nächstes?

„Ich stelle fest, dass sich auch hier in Plötzin Widerstand regt und ich denke, dass sich hier auch eine Bürgerinitiative gründen wird.“ Die Bürger seien sehr skeptisch. „Aber das liegt auch daran, dass wir in Bliesendorf acht Jahre schon Aufklärungsarbeit geleistet haben.“ Sie selbst hat ihre Position offenbar schon eingenommen: „Die Anlagen sind ganz schön hoch. Und sie sind sehr leistungsstark. Und die Erfahrungen sagen, auch aus dem ganzen Bundesgebiet, dass die Bürger, auch wenn sie tausend Meter entfernt sind, gesundheitliche Probleme bekommen.“ Außerdem kritisiert sie, dass nach wie vor nicht berücksichtigt werde, dass es immer noch keine Speichertechnik gebe.

Das UKA-Projekt in Werder steht noch weit am Anfang. Ob es realisiert wird, hängt nun als nächstes von den Gutachten ab, die demnächst erstellt werden. Und von der regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming, die ein neues Planungskonzept unter anderem für Windeignungsgebiete erarbeitet. Das ist notwendig, weil der ursprüngliche Regionalplan für rechtmäßig unwirksam erklärt wurde.

Lesen Sie dazu auch:

Von Annika Jensen