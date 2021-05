Petzow

Es gibt gute Nachrichten aus Petzow: Nachdem das Kiez Inselparadies mit dem Jahr 2020 ein sehr schweres Jahr mit zahllosen Stornierungen und 5000 statt 30.000 Übernachtungen hinter sich bringen musste, kann Betreiber Gunter Schinke optimistischer in die Zukunft blicken. Und das, obwohl auch in diesem Jahr die Übernachtungszahlen weit hinter jenen vor der Pandemie zurückliegen.

Gruppenbuchungen und Feriencamp in Petzow

„Das, was wir jetzt machen, damit verdienen wir nichts“, sagt Gunter Schinke. Es gebe nach wie vor keine Gruppenbuchungen und allein das anstehende Feriencamp wird wieder etwas Leben auf das Gelände am Glindower See bringen. Aktuell sind 150 Kinder, verteilt auf die sechs Ferienwochen ab dem 26. Juni, angemeldet.

Gunter Schinke, Betreiber der Kiez Inselparadieses in Petzow. Quelle: Annika Jensen

Und was stimmt Gunter Schinke und sein Team dann so zuversichtlich? Zum einen gebe es, anders als vor einem Jahr, ein größeres Sicherheitsgefühl – mit Hilfe von Corona-Tests. Jedes Kind muss bei Anreise ein negatives Ergebnis vorweisen können. „Und wenn sie dann hier sind, werden wir auch zwischendurch hin und wieder testen.“

Außerdem sieht es finanziell für das Petzower Kiez deutlich besser aus. Im vergangenen Herbst hat es Unterstützung vom Land und vom Bund bekommen in Höhe von insgesamt 200.000 Euro. „Das hat uns gut geholfen, für die ganzen Fixkosten“, so Gunter Schinke.

Hilfszahlungen vom Bund

Für das erste Halbjahr 2021 hat sein Kiez vom Land 15.000 Euro erhalten. Und vor etwa zwei Wochen vom Bund noch einmal 250.000 Euro. „Dass das so spät kam, war für uns allerdings unangenehm. Sämtliche Ausgaben bis dahin mussten wir vorstrecken. Dazu kommt auch das Kurzarbeitergeld, das wir ja immer vorstrecken müssen.“ Von derzeit zwölf festangestellten Mitarbeitern sind noch immer zehn in Kurzarbeit. Zu normalen Zeiten beschäftigt Schinke 18 Mitarbeiter.

Bildungsministerium lenkt bei Kiezen ein

Außerdem gab es für ihn Anfang April eine weitere großartige Nachricht. Das Bildungsministerium hat endlich sämtliche fünf Kieze in Brandenburg als Bildungseinrichtungen anerkannt, was ihnen nun die Möglichkeit gibt, Fördergeld beim Ministerium zu beantragen. In ganz Ostdeutschland gibt es 13 Kieze. Brandenburg war bis jetzt das einzige Bundesland, in dem sie nicht als Bildungseinrichtungen gesehen wurden.

„Vertreter der Ministeriums haben gesagt, dass wir als fünf Kieze in den kommenden drei bis fünf Jahren insgesamt 15 Millionen Euro erhalten werden“, erzählt Gunter Schinke, der Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kieze ist und in dieser Funktion an einer Video-Konferenz mit hochrangigen Vertretern des Bildungsministeriums Anfang April teilgenommen hat. „Da fiel mir die Kinnlade runter“, erinnert er sich an das Gespräch, „die Summe deckt sich nämlich mit dem, was ich immer gepredigt habe.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Förderung durch das Bildungsministerium wird ein großes Problem für die Kieze lösen. Denn bislang standen sie, was Fördermöglichkeiten betrifft, immer zwischen den Stühlen. Das Bildungsressort förderte sie nicht, weil es sie bislang nicht als Bildungsinstitutionen angesehen hatte und das Wirtschaftsministerium unterstützte nicht, weil die Kieze als gemeinnützige Vereine keine Wirtschaftsunternehmen sind.

Kiez-Schwerpunkte in diesem Jahr: Bewegung und soziale Kompetenz

Dabei seien die Kindererholungszentren sehr wichtig, sagt Schinke. Und nennt das Feriencamp, auf das er sich und sein Team gerade vorbereitet, obwohl noch immer keine Öffnung beschlossen ist, als Beispiel. „Ferienlager sind unersetzbar für die Kinder, jetzt mehr noch als sonst“, sagt Gunter Schinke, „nach über einem Jahr müssen die Kinder endlich mal wieder raus. Sie hatten kaum Bewegung, kaum Kontakt zu anderen Kindern.“

Deshalb seien diese Punkte auch Schwerpunkte der aktuellen Betreuer-Schulungen. „Soziale Kompetenz und Bewegung sind die beiden Sachen, die wir mit den Betreuern gemeinsam intensiv angehen wollen. Das wieder Zusammenleben in Gruppen und wieder Rücksicht aufeinander nehmen.“

Derzeit werden etwa 30 Jugendliche im Kiez Inselparadies von einer Pädagogin geschult. An drei Wochenenden vor den Sommerferien lernen sie, wie sie mit den Kindergruppen umgehen sollen und was sie alles mit ihnen unternehmen können. Die Schulungen finden vor allem draußen statt. Das schöne Wetter am ersten Wochenende vor einigen Tagen hat ihnen dabei in die Karten gespielt. In einem großen Kreis stehen sie zusammen und spielen selbst durch, was sie mit den Kindern spielen wollen.

„La Ola“ mit den Ferienkindern

Dazu zählt etwa die „Mikrowelle“, bei dem sie, wie bei einer La-Ola-Welle, ihre Hände von unten nach oben strecken und am Ende noch ein „Ping“ draufsetzen. Die meisten der Jugendlichen werden im Anschluss an die Schulung die Ferienkinder im Kiez betreuen. Einige wenige wurden von ihren Trägern nach Petzow geschickt, weil eine Schulung selbst zu organisieren sich für sie nicht gelohnt hätte.

Annalena (Mitte, 21) mit ihren Betreuer-Kollegen Leonardo (19) und Alissa (19). Sie werden derzeit im Kiez Inselparadies geschult. Quelle: Annika Jensen

Und für wiederum einige ist die Schulung Teil ihrer Ausbildung zum Erzieher. Wie bei Annalena. Sie ist 21 Jahre alt, kommt aus Brandenburg an der Havel und war schon als Kind im Ferienlager in Petzow. „Seit 2012 habe ich die Insel quasi nicht verlassen“, sagt sie und lacht. Für sie ist es das fünfte Jahr als Betreuerin. Die vergangenen vier Jahre hat sie ehrenamtlich im Kiez gearbeitet. In diesem Jahr kann sie ihre zwei Betreuerin-Wochen als Praktikum für ihre Ausbildung zur Erzieherin anrechnen lassen.

Sie ist im ersten Lehrjahr und absolviert ihre Lehre im Krippenbereich einer Berliner Kita. Für das Kiez in Petzow hat sie sich natürlich entschieden, weil sie selbst schon als Kind dort war und sogar ihre Mutter war als Kind bereits im Inselparadies. „Ich finde, die Kinder haben es verdient, schöne Ferien zu verbringen“, sagt Annalena über ihre Motivation, „mal was zu erleben, weg zu kommen vom Handy, einfach Spaß zu haben, Neues zu lernen und neue Freunde kennenzulernen. Und das jetzt in der Pandemie noch mehr als sonst.“

Von Annika Jensen