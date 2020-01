Deswegen sorgt der Bahnübergang in Werder für Wirbel

Werder

Facebook-Nutzer, die sich in einer gemeinsamen Gruppe in dem sozialen Netzwerk über Ereignisse in Werder austauschen, sind geschockt. Über ein Bild. Ein Mitglied der Gruppe hatte es offenbar aus einem Fenster heraus aufgenommen, von dem aus man einen guten Blick auf die Bahnschranke in Werder hat. Das Bild zeigt einen durchfahrenden Güterzug, der Autos transportiert. Das Warnsignal ist rot. Eine Autoschlange wartet. So weit, so normal. Das, was die Kommentatoren des Bildes in Schock versetzt, ist die Schrank: Sie steht weit offen. Der Urheber hat die Aufnahme lakonisch betitel mit „Finde den Fehler.“

Signalanlage leuchtete erst spät rot auf

Kommentare von anderen Gruppenmitgliedern lauten unter anderem „Whaaaaat“, Ooooh“ oder „Alter Falter“, mit einem Smiley, der geschockt dreinblickt. Allerdings gibt es auch weniger aufgeregte Kommentatoren. So schreibt einer von ihnen: „So lange die Signalanlage funktioniert, ist diese bindend. Verstehe das Problem nicht.“

Darauf reagiert der Urheber des Bildes, der über eine weitere Beobachtung der Szene berichtet: „Die Signalanlage hat erst angefangen, wo der Zug schon fast durch war!“ Zum Beweis postete er ein zweites Bild, auf dem offenbar zu erkennen ist, dass ein Zug, der Autos transportiert, durchfährt, die Schranke offen steht und das Warnsignal ausgeschaltet ist.

Zudem schreibt der Bild-Urheber an anderer Stelle, dass diese offen stehende Bahnschranke öfter vorkomme.

Stadtverwaltung verweist auf Tunnelprojekt

Vorausgesetzt, die Bilder zeigen die Realität und sind nicht manipuliert, stellt sich die Frage, was da los ist an Werders Bahnübergang. Einem Bahnübergang, der sich zig Male am Tag öffnet und schließt und den täglich zahllose Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger queren. Einem Bahnübergang mitten in der Stadt.

Die Stadtverwaltung verweist nach Bekanntwerden des Falls auf die dringende Notwendigkeit des Tunnels an jener Stelle, der bereits seit vielen Jahren gewünscht ist. „Der Bahnübergang in Werder ist laut Landesangaben der am stärksten frequentierte Bahnübergang im Landesstraßenbereich“, sagt Stadtsprecher Henry Klix.

Stadt: „Anlage muss in einwandfreiem Zustand gehalten werden“

„Er ist wegen der langen Schließzeiten für viele Werderaner und Durchreisende ein großes Ärgernis. Der 1. Beigeordnete Christian Große hat die neue Landesregierung im vergangenen Jahr aufgefordert, den dringenden Bedarf zu erkennen und sich energisch zum Tunnelprojekt zu bekennen.“ Das sei auch ein Gebot der Verkehrssicherheit, sagt Klix weiter.

„Bis der Tunnel gebaut wird, muss die technische Anlage des Bahnübergangs an einem solchen neuralgischen Verkehrsknoten natürlich in einwandfreiem Zustand gehalten werden. Wir gehen trotz dieser Störung fest davon aus, dass sich die Bahn dieser Verantwortung voll bewusst ist.“

Bahn: „So eine Störung nehmen wir nicht auf die leichte Schulter“

Und was sagt der Staatskonzern dazu? Auf Anfrage der MAZ, teilt Gisbert Gahler, Pressesprecher im Regionalbüro Berlin der Deutschen Bahn ( DB), mit: „Störungen an Bahnübergangsanlagen werden dem Fahrdienstleiter angezeigt, der sofort den Entstörungsdienst beauftragt.“ Gahler versichert, dass das auch in Werder passiert sei. „Ersatzteile werden immer vorgehalten. So eine Störung nehmen wir nicht auf die leichte Schulter.“

Weiter erläutert er allgemein: „Für Autofahrer/Straßenbenutzer ist in der Straßenverkehrsordnung (StVO) der Vorrang von Schienenfahrzeugen geregelt. So haben diese – unabhängig von der Stellung der Schrankenbäume - vor dem Andreaskreuz zu warten, wenn das Lichtzeichen rot leuchtet.“

Bahn: Geöffnete Schranke bedeutet keine Gefahr, wenn Menschen StVO kennen

In dem Fall, in dem allein das rote Licht leuchtet, die Schranke aber offen steht, bleibe eine Unregelmäßigkeit, da die geschlossenen Schranken zusätzlich klar signalisiere, dass ein Befahren des Bahnübergangs nicht möglich sei, so Gahler weiter, das „bedeutet jedoch keine Gefahr, wenn die Straßenbenutzer die StVO kennen und beachten.“ Zum Schuss des Statements sagt er: „Diese Störung kommt, mit Berücksichtigen der Häufigkeit der Schließvorgänge solcher Anlagen, selten vor.“

