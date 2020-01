Deswegen sorgt der Controlling-Bericht zur Havel-Therme für Unmut

Werder

Ein Kontrollbericht soll üblicherweise hohe Maßstäbe an ein Projekt anlegen. Doch nun wird der Controlling-Bericht zum Baustand der Havel-Therme in Werder selbst als zu schwach kritisiert.

Das Ingenieurbüro PST legte ihn am Dienstagabend im Bad-Ausschuss vor. In regelmäßigen Abständen erarbeitet das Büro den Bericht im Auftrag der Stadt. Dem Ausschuss-Vorsitzenden Markus Altmann ( Bündnis 90/Die Grünen) ist er dieses Mal allerdings zu oberflächlich. „Das, was wir da präsentiert bekommen haben, ist die minimalistischste Darstellung, von dem, was läuft und was nicht läuft“, sagt er im Gespräch mit der MAZ.

Baustelle der Havel-Therme 2019. Quelle: Annika Jensen

„Ja, es bestand der Wunsch, es leicht verständlich vorgelegt zu bekommen, aber so bringt uns das als Ausschuss-Mitglieder nichts, wenn uns die Bürger fragen, was Phase ist.“ Worte wie „zeitgerecht“ oder „vertragskonform“ reichen ihm nicht aus, sagt er. Er wünsche sich vielmehr, darüber informiert zu werden, wann welches Gewerk wie weit mit seiner Arbeit ist.

50 Wohnungen am Wasser wirklich für Mitarbeiter?

Altmann und den anderen Ausschuss-Mitgliedern wurden zudem neue Pläne des Therme-Bauunternehmers Andreas Schauer präsentiert. So hat er vor, den Parkplatz von 300 Stellplätzen auf rund 450 zu erweitern. Das soll mit einem Parkdeck möglich sein. Einen entsprechenden Entwurf hat Schauer der Stadtverwaltung erst am Montag vorgelegt.

Drei Tage zuvor hatte die Verwaltung einen weiteren Entwurf des Bauunternehmers auf dem Tisch. Diese sieht Wohnbebauung vor. Schauer möchte nämlich direkt neben der Therme – in Nachbarschaft zu den Rutschen des Familienbereichs – Unterkünfte bauen für Mitarbeiter, zumindest teilweise. Geplant sei, etwa 50 Wohnungen und Apartments, verteilt auf vier Geschosse zu bauen, das bestätigt die Verwaltung in einer Informationsvorlage.

Für Schauer-Pläne sind Änderungen im B-Plan notwendig

Das potenzielle Baugrundstück für diese Wohngebäude beinhalte eine „bislang in den Planungen nicht weiter konkretisierte Teilfläche“, ist dort weiter zu lesen. Für beide Vorhaben wäre eine Änderung des B-Planes erforderlich – und damit des Baurechts für die Fläche. So liegt etwa das Grundstück für die Wohnungen in einem Bereich, der bislang nur für „Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie Schank- und Speisewirtschaften“ genehmigt ist.

Markus Altmann kritisiert diese Pläne scharf und zweifelt an der Absicht Schauers, in diesen Wohnungen einst tatsächlich Mitarbeiter unterzubringen. „So wie die Pläne jetzt in der Visualisierung aussehen, sind das Lofts am Wasser. In der Lage und mit den Grundstückspreisen – da wird doch keine Arbeitgeber für seine Mitarbeiter Wohnungen bauen“, vermutet Altmann. Bis zum Mittwochabend war Andreas Schauer für eine Stellungnahme zu diesem Vorwurf nicht erreichbar.

Markus Altmann : Gelände um Therme nicht zupflastern

Außerdem halte er die Pläne, offenbar jeden Quadratmeter auf dem Areal zuzubauen, für keine gute Idee. „Auch wenn die Stadt kein städtebauliches Konzept hat, so gibt es doch zumindest eine städtebauliche Vorstellung. Und die gibt es einfach nicht her, dort alles zuzupflastern.“ Seiner Ansicht nach gehe das Bild der Havel-Therme als solitäres Gebäude dort am Wasser verloren, wenn es drumherum zu weiterer Bebauung kommt. „Dann können wir auch ein Schwimmbad mitten in Berlin besuchen“, sagt er.

Havel-Therme in Werder. Quelle: Henry Klix

Nach dem Controlling-Bericht des Ingenieur-Büros PST liegt der Bau der Havel-Therme im Zeitplan. Im Februar 2021 sollen die ersten Gäste dort planschen und schwimmen können. Vor gut fünf Wochen hat das Bauunternehmen Schauer den Sauna-Steg beantragt. Er soll zweigeteilt werden, damit die Seerosen nicht beeinträchtigt werden, wie es im Controlling-Bericht heißt.

Um diesen Steg zu ermöglichen, muss die Stadt an anderer Stelle einen Steg zurückbauen. Das passiert mit dem Havelsteg an der Eisenbahnbrücke, was vor wenigen Wochen für Aufregung unter den Stadtverordneten gesorgt hat. Die Fraktion Stadtmitgestalter hatte eine Demonstration gegen den Rückbau des Steges vor Ort organisiert.

Zwei Millionen Euro Puffer für Mängel

Andreas Schauer hatte im Mai 2019 mit der Fertigstellung der Therme begonnen. Nach fünf Jahren Baustillstand sorgte dieser Schritt bei vielen Menschen in der Stadt für Erleichterung. Zuvor standen die Baumaschinen fünf Jahre lang still. Der ursprüngliche Investor, die Kristall Bäder AG aus Bayern, und die Stadtverwaltung hatten 2014 ihren Vertrag nach Uneinigkeiten aufgekündigt.Wegen angeblich gestiegener Baukosten und mehr Luxus als ursprünglich geplant, forderten die Bayern mehr Geld.

Dann übernahm Andreas Schauer, der das Projekt, das inzwischen nicht mehr Blütentherme, sondern Havel-Therme hieß, nun für 28,3 Millionen Euro beenden will. In dieser Summe sind laut aktuellem Controlling-Bericht zwei Millionen Euro Puffer für zusätzliche und unvorhergesehene Mängel und 1,5 Millionen Euro für den Bau einer Seesauna einkalkuliert.

