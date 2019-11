Deswegen unterbrach Hans-Jochen Knöll (70) seinen Ruhestand

Werder

Dass Hans-Jochen Knöll so schnell wieder im Arbeitsalltag stecken würde, hatte der 70-Jährige nicht gedacht. Fünf Jahre genoss er seinen Ruhestand, da fragte ihn Sabine Schröder, die Regionalleiterin des Pflegedienstleiters „Korian“, ob er das „Haus am Zernsee“ in Werder leiten möchte. Das Seniorenpflegeheim steckte in Schwierigkeiten. Im Oktober 2018 hatten die Leiterin und die Pflegedienstleiterin gleichzeitig gekündigt. Anfang dieses Jahre kündigte zudem die Qualitätsmanagerin, die ebenfalls zum Führungsteam gehörte.

Mit Personalwesen vertraut

Hans-Jochen Knöll kennt das „Haus am Zernsee“, weil sein 92-jähriger Schwiegervater in dem Pflegeheim lebt. „Ich hatte als Angehöriger mit der Regionalleiterin telefoniert und mich erkundigt“, erzählt Knöll. „Denn die unsichere Situation hatte ja auch Auswirkungen auf meinen Schwiegervater.“ Die fehlende Führung begann sich auf die Qualität der Pflege auszuwirken. „Ich hatte kritisiert, dass es hier nicht funktioniert, und ich gehöre zu den Menschen, die helfen, wenn sie gefragt werden und nicht nur bei ihrem Kritisieren bleiben.“ Schröder kam auf Knöll, weil der viele Jahre als Abteilungsleiter im Innen- und später im Finanzministerium des Landes Erfahrungen im Personalwesen gesammelt hatte.

„Ich stellte mich dem Personal vor und fragte die Mitarbeiter, ob sie sich vorstellen könnten, mit mir gemeinsam zu meinen Bedingungen das Haus zu stabilisieren.“ Sie stimmten zu und zwei Tage später übernahm Knöll die Leitung des „Hauses am Zernsee“. Schröder und Knöll einigten sich darauf, den Arbeitsvertrag auf sechs Monate zu begrenzen. „Meine Hauptaufgaben waren, das Haus führungsmäßig zu stabilisieren und mich um das Personal zu kümmern“, sagt Knöll.

Eine Führung war zunächst nicht zu finden

Es war eine Notlösung. Oder ehe eine Notbremse. Seit der Kündigung des Führungsteams übernahmen nur tageweise, manchmal wochenweise verschiedene Personen die Leitung. Nebenher versuchte die Unternehmensspitze von „Korian“ Nord-Ost eine neue Führung zu finden. Mehrmals hatten sie jemanden, der im letzten Augenblick absprang. „All das führte zu einer großen Unsicherheit unter den Mitarbeitern“, sagt Knöll.

Diese Unsicherheit sei nach seinem Start in dem Pflegeheim nicht sofort verflogen, schließlich wurde weiter nach einer dauerhaften Führung gesucht. Und die Angst vor Absagen in letzte Minute blieb groß. Doch drei Tage nachdem Knöll seinen Job antrat, wurde Johanna Horn (28) eingestellt. Die Regionalleiterin entschied sich in Horns Fall aber dagegen, sie gleich in das Leiter-Büro in Werder zu setzen, wie es bei den anderen Kandidaten gewesen wäre.

Angst vor Generationenkonflikt war unbegründet

Stattdessen wurde Horn, die Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Gesundheits- und Sozialmanagement studiert hat, zur Einarbeitung in die Unternehmensstrukturen nach Brandenburg an der Havel und Ludwigsfelde geschickt. Das ging nur, weil Hans-Jochen Knöll die Stellung in Werder hielt. In seine letzten zwei Monaten im Pflegeheim haben er und Horn die Leitung gemeinsam übernommen. „Ich hatte zunächst Angst, dass es Generationenkonflikte geben könnte“, sagt Horn lachend. Die beiden trennen über 40 Jahre. „Aber wir waren uns überraschend viel einig und haben sehr gut zusammen gearbeitet.“

Außerdem glaube sie, dass Personalarbeit keine Frage der verschiedenen Generationen sei, sondern eine der persönlichen Einstellung. In seiner Zeit als Leiter konnte Hans-Jochen Knöll das Führungsteam vervollständigen. Es gelang ihm, eine Pflegedienstleiterin und eine Qualitätsmanagerin zu finden. Und er stellte eine freie Praxisanleiterin ein, also jemanden, der sich nur um die Arbeitsschritte der Mitarbeiter kümmert.

Hans-Jochen kann nun wieder seinen Ruhestand genießen

Am 1. November hat Knöll die Leitung des „Hauses am Zernsee“ abgegeben. Er ist zufrieden. „Ich habe den Eindruck, dass es jetzt ein Team ist, das gut zusammenwirkt“, so Knöll. „Und dass dieses Team willens und in der Lage ist, die Einrichtung voran zu bringen.“

Dennoch ist das Haus noch nicht am Ende seines Weges. Derzeit ist es nur zu zwei Dritteln belegt. Es ist immer noch zu wenig Personal da. Die Suche danach ist nun eine der wichtigsten Aufgaben für Johanna Horn. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt sie. „Immer mal wieder habe ich Bewerbungsgespräche.“ Doch nach wie vor sei es schwierig, Fachkräfte in der Altenpflege zu finden. Horn wirbt deswegen vor allem mit den finanziellen Anreizen ihres Hauses. „Wir bieten eine Begrüßungsprämie von 2000 Euro und eine Prämie für Mitarbeiter, die Mitarbeiter anwerben sowie eine Prämie für Sonderarbeiten und -schichten.“

Hans-Jochen Knöll indes genießt nun wieder seinen Ruhestand. Doch im „Haus am Zernsee schaut er trotzdem regelmäßig vorbei. Jedes Wochenende holt er seinen Schwiegervater dort ab und zu sich nach Hause.

Von Annika Jensen