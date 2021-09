Werder

Am Mittwochabend wird in der Werderaner Stadtgalerie Kunst-Geschoss eine neue Ausstellung eröffnet. Bis zum 7. November werden dort Druckgrafiken aus fünf Jahrzehnten von Rolf Münzner zu sehen sein. Er wurde 1942 in Geringswalde bei Rochlitz in Sachsen geboren und folgte seit seiner frühen Kindheit einem inneren Verlangen zum Zeichnen, wie der Kurator der Stadtgalerie, Frank W. Weber, mitteilte. Nach der Lehre zum Maschinenschlosser besuchte er die Abendschule in Döbeln und während der Armeezeit in Leipzig die Abendakademie der Hochschule für Grafik und Buchkunst.

Detailreich und skurril

Dort studierte er ab 1962 bis 1967 und schloss mit Diplom ab. Nach Aspirantur an der Hochschule übernahm er später einen Lehrauftrag für Aktzeichnen und Einführung in die Illustration, bekam 1989 die Leitung der Werkstatt für Lithografie, wurde 1992 zum Professor für Freie Grafik berufen, gab erst mit seiner Emeritierung 2007 sein Lehramt auf und ist seither wieder freischaffend in Geithain tätig.

Seine grotesk skurrilen Figuren und agilen Phantasiewelten werden vorwiegend in der seltenen Technik der Asphaltschabmanier im Steindruck umgesetzt. Aber auch die Radierung mit ihrer Linienbetonung ist für den Künstler selbstverständliche Ausdrucksform, die sich auf seinem zeichnerischen Verlangen gründet. Detailreichtum und gesteigerte Virtuosität charakterisieren sein Werk ebenso wie eine Vorliebe für literarische Themen, denen er jeweils eigene bildweltliche Schöpfungen an die Seite stellt.

Lithografien und Radierungen

Die Bildinhalte und Ideen verschmelzen zu Kompositionen, die bis in kleinste Detail ausgearbeitet sind und in der grafischen Serie ein komplexes Universum bilden, beschreibt der Kurator weiter. „Allein der Verstand reicht nicht aus, um das zu erfassen, was der technisch vollkommene Rolf Münzner hier erschafft“, sagt Frank W. Weber. Zu sehen sind in der Ausstellung Lithografie und Radierungen aus Rolf Münzners künstlerischen Arbeit.

Am Samstag, 16. Oktober, kommt Rolf Münzner nach Werder in die Galerie. Um 14 Uhr wird es ein Künstlergespräch geben. Wer dabei sein will, sollte sich anmelden (info@kunst-geschoss.de), denn die Personenzahl ist begrenzt.

Info: Vernissage am Mittwoch, 29. September, um 19 Uhr. Danach geöffnet ab dem 30. September bis 7. November immer donnerstags, samstags und sonntags von 13 bis 18.

Von MAZonline/fro