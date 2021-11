Die CDU in Potsdam-Mittelmark hat wieder eine Chefin: Saskia Ludwig als Kreisvorsitzende bestätigt

Werder/Havel

Die Christdemokraten in Potsdam-Mittelmark haben auch für die nächsten zwei Jahre wieder eine Chefin. Saskia Ludwig bleibt die Vorsitzende des Kreisverbandes. Das beschlossen die anwesenden Delegierten des Kreisparteitages am Samstag in Werder/Havel bei der routinemäßigen Neuwahl des Vorstandes. 

Von den 64 stimmberechtigten Mitgliedern votierten 57 für Saskia Ludwig. Sie war alleinige Kandidatin. Fünf Delegierte stimmten gegen sie, zwei enthielten sich.

Saskia Ludwig ist erneut zur Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes in Potsdam-Mittelmark gewählt worden. Die Delegierten des Kreisparteitages in Werder bestätigten sie am Samstag im Amt.

„Ja, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen“, sagte Ludwig nach der Bekanntgabe des Ergebnisses einigermaßen routiniert. Die 53-Jährige ist seit 2002 die Kreisvorsitzende der CDU in Potsdam-Mittelmark und konnte sich am Samstag in der Werderaner Bismarckhöhe über einen Stimmenanteil von satten 92 Prozent freuen. Sie ist Mitglied des Landtages.

Neue Stellvertreter der Kreisverbandschefin sind Martin Szymczak, Ines Schröder-Blohm und Mirna Richel. Mirna Richel ist die Vorsitzende des Kreistages von Potsdam-Mittelmark, Martin Szymczak ist der Chef der dortigen CDU-Fraktion.

Die bisherigen Stellvertreter der Kreisvorsitzenden, Ronny Bereczki und Reth Kalsow, waren nicht wieder zur Wahl angetreten. Mirna Richel war bereits in der vorhergehenden Wahlperiode Vizechefin.

Martin Szymczak ist der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

Saskia Ludwig forderte, die CDU müsse wieder eine Partei der verlässlichen Werte werden. „Nur mit Vertrauen können wir wieder Wahlen gewinnen.“

Die Kernkompetenzen Wirtschaft und Sicherheit würden der CDU momentan nicht mehr zugetraut von den Wählern. Der frühere Brandenburger Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) habe leider Recht gehabt, als er 2013 sagte, die Frau Merkel verschebele unser Tafelsilber, erklärte Ludwig.

„Wir haben als Kreisverband aber nicht Angela Merkel kritisiert, sondern Inhalte der Politik“, stellte Ludwig klar. Die abrupte Energiewende, beispielsweise, habe zu den teuersten Energiepreisen weltweit geführt. Ein fataler Fehler.

Mirna Richel ist die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes der CDU in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

Die Kreischefin forderte zudem eine Aufarbeitung der verheerenden Niederlage der CDU bei der jüngsten Bundestagswahl. „Dieser 26. September war ein einschneidendes Erlebnis“, sagte sie. „Wir haben einen guten Wahlkampf gemacht und dann trotzdem dieses schlechte Ergebnis eingefahren.“

Einen Grund dafür sieht Ludwig in der mangelnden Fähigkeit zur Selbstkritik innerhalb der Union. „Wir hatten schon 2017 ein schlechtes Ergebnis, doch dieses Ergebnis ist leider nie aufgearbeitet worden“, monierte sie.

Saskia Ludwig: Die Führung der CDU hat sich leider abgekoppelt von der Basis

Ludwig sagte, auch die CDU in Potsdam-Mittelmark mache natürlich nicht alles richtig. „Aber wir setzen uns kritisch auseinander. Das müssen wir uns als CDU auch wieder erarbeiten, dass wir uns diesen Freiraum der Selbstkritik erkämpfen“, so die Kreisvorsitzende.

Andere Meinungen zu akzeptieren, sei wichtig, um gemeinam zu einem Ziel zu kommen. „Die Führung hat sich leider abgekoppelt von der Basis“, sagte sie mit Blick auf einsame Entscheidungen in Berlin.

Ines Schröder-Blohm ist die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes der CDU in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

Kritische Worte fand die Politikerin auch für den einstigen liberalen Koalitionspartner. „Die FDP ist eine große Enttäuschung, wenn man sieht, worauf die sich jetzt einlassen“, sagte sie.

Das sei aber auch eine große Chance für die CDU. „Mir ist überhaupt nicht bange vor den nächsten Bundestagswahl“, so Ludwig. „Wir können wieder positiv in die Zukunft blicken, so macht die Arbeit wieder Spaß.“

Das Wahlergebnis sei zwar bitter, aber man müsse jetzt das Positive im Negativen sehen und darauf aufbauen. Schon jetzt seien die Fehler der künftigen Ampelkoalition zu erkennen.

Christian Stein und Saskia Ludwig beim Kreisparteitag der CDU in Potsdam-Mittelmark auf der Bismarckhöhe in Werder. Quelle: Hermann M. Schröder

Auch für die mittelmärkische CDU war dieser Parteitag einer des Abschieds. Denn ihr Erster Beigeordneter in der Kreisverwaltung, Christian Stein, geht nach 16 Jahren und zwei Wahlperioden in dieser Funktion im kommenden Januar in den planmäßigen Ruhestand.

Kritik an Landrat Wolfgang Blasig (SPD): „War im Urlaub, als es brannte“

Saskia Ludwig dankte Stein für dessen Arbeit als Vize-Landrat. Allerdings nicht ohne Seitenhiebe auf Landrat Wolfgang Blasig (SPD), dem sie durch die Blume ein mangelndes Verantwortungsbewusstsein vorwarf.

„In dem Moment, wo Wolfgang Blasig Landrat war, war Christian Stein immer zur Stelle, wenn es irgendwo gebrannt hat“, sagte sie in Erinnerung an die großen Waldbrände in den vergangenen Jahren im Kreis. „Der Landrat war im Urlaub und Christian Stein hat es geregelt“, kritisierte Saskia Ludwig. „Im Nachhinein bin ich froh, dass Blasig im Urlaub war.“

Viele schlaflose Nächte als Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark

Christian Stein sagte, zweiter Leiter einer riesigen Verwaltung zu sein, koste viele schlaflose Nächte.

Die jetzige Situation im Kreistag beschrieb er als schwierig, weil ständig mit unterschiedlichen Mehrheiten gearbeitet werden müsse und es keine Koalition mit einer stabilen Mehrheit mehr gebe.

Er lobte die Zusammenarbeit mit der CDU-Fraktion. „Die steht zu ihrem Wort, da konnte ich mich immer drauf verlasen. Das kann man von anderen Fraktionen nicht immer sagen.“

Dass der Landkreis Potsdam-Mittelmark finanziell gut dastehe, sei auch das Verdienst der CDU. „Wir haben schon ganz andere Zeiten erlebt“, so Stein. Er dankte allen Mitgliedern der Fraktion und den Ortsverbänden. „Bitte, geben Sie meinem Nachfolger die gleiche Unterstützung wie mir. Er braucht sie auch.“

Großer Unmut an der Basis der CDU in Potsdam-Mittelmark

Wie groß der Unmut an der Basis der Christdemokraten im Kreis ist, zeigte sich in einigen Redebeiträgen. Auch andere Mitglieder des CDU-Kreisverbandes übten heftige Kritik an der Parteiführung in Berlin. „Wir haben einen Riesenfehler bei der Wahl gemacht, und Werte, die der Wähler von uns erwartet, vermissen lassen“, sagte ein Delegierter. „Das sind Stabilität, Sicherheit und Stärke.“ Wenn man Flüchtlinge ins Land hole, müsse man dafür einen Plan haben, erklärte er. „Viele Menschen haben den Eindruck, dass das nicht der Fall war.“

John Kidd aus Teltow monierte ganz offen die „grottenschlechte Arbeit“ von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Diese sei der Union im Wahlkampf zum Verhängnis geworden.

Impressionen vom Kreisparteitag der CDU in Potsdam-Mittelmark auf der Bismarckhöhe in Werder. Quelle: Hermann M. Schröder

Guido Pfeifer aus Wusterwitz machte eine „geradezu bleierne Schwere aus, die über diesem Land“ laste. „Das liegt auch an der Regierung in Berlin.“

Er bedauerte, dass die CDU ihrem Wesen nach entkernt worden sei. „Wir haben die bürgerliche Mitte in Richtung links verlassen.“ Die größten Probleme sehe er in der „Beliebigkeit, mit unserer Staatbürgerschaft umzugehen und beim Umgang mit Finanzen“. Auch er übte Kritik an Ziemiak: „Ein Mensch, der nichts gelernt hat, soll plötzlich eine große CDU führen. Das geht nicht.“

Pfeifer plädierte dafür, schnell wieder die bürgerliche Mitte zu erreichen. „Grüne und SPD-Politik ist nicht unsere Politik. Die Bürger wählen lieber das Original.“

Von Hermann M. Schröder