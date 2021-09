Werder

Aus einem Boot in Werder (Havel) sind Werkzeuge gestohlen worden. Der Besitzer des Bootes hatte den Diebstahl am Montag bei der Polizei angezeigt. Ein oder mehrere Täter hatten sich offenbar über das Wochenende Zutritt in das an der Havel im Wasser liegende Boot verschafft und diverse Werkzeuge und Bordtechnik entwendet. Der Höhe des Schadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Boote werden in die Winterlager gebracht

Die Polizei nutzt in dem Zusammenhang die zu Ende gehende Bootssaison, um Hinweise zur Sicherung von Booten zu geben. An den Liegeplätzen und Häfen werden jetzt nach und nach Boote ausgekrant und ins Winterlager gebracht und es ist dadurch wesentlich weniger Betrieb auf den Geländen. Kriminelle könnten dies ausnutzen und sich an den verbliebenen Booten zu schaffen machen. Auch die Winterlager-Plätze, die meist wenig Publikumsverkehr aufweisen, könnten zum Ziel von Dieben werden.

Tipps zur Sicherung von Booten

Die Polizei rät deshalb:

Sichern Sie ihr Boot und ihren Außenbordmotor – sowohl an Land als auch auf dem Wasser – bestmöglich gegen Diebstahl! Schließen sie das Boot, das Bootshaus, das Hafengelände oder die Winterlagerhalle stets ab. Informieren Sie andere Bootseigner, Hafenmeister oder andere Personen darüber, wenn sie längerfristig nicht an ihrem Boot sind.

Bootsmotor codieren lassen

Lassen Sie ihren Bootsmotor codieren. Genau wie Fahrräder können Bootsmotoren mit einer individuellen Codierung versehen werden. Dies kann Diebe abschrecken und im Fall von Auffinden von Diebesgut eine Zuordnung zum Eigentümer ermöglichen.

Termine für die Codierung von Bootsmotoren können auf Anfrage individuell mit der Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion West vereinbart werden. Interessenten werden gebeten, sich hierfür unter der Telefonnummer 0331/9688 424 zu melden.

Keine Wertgegenstände an Bord lassen

Informieren Sie sich außerdem über weitere Sicherungsmöglichkeiten bei den Experten der polizeilichen Kriminalprävention Ihrer zuständigen Polizeiinspektion.

Belassen Sie keine Wertgegenstände an Bord. Wenn Sie das Boot ins Winterlager bringen, bauen Sie bewegliche Teile soweit möglich ab und lagern diese an einem abschließbaren Ort. Schauen Sie regelmäßig nach dem Rechten, wechseln Sie sich dabei gegebenenfalls mit anderen Bootseignern ab oder beauftragen Sie andere Personen.

Wenn Ihnen fremde Personen oder andere ungewöhnliche Dinge auffallen, die ihnen verdächtig vorkommen: Informieren Sie die Polizei unter der Telefonnummer 110.

