Werder

Nach der Absage für eine zentrale Impfstation in der Havelauen-Halle steht nun fest, welche Hausarztpraxis in Werder innerhalb des Pilotprojektes impfen darf. Den Zuschlag hat die Familienpraxis von Christine Falk bekommen, in der ebenfalls die Ärztin Anja Malysch praktiziert. „Am Montag bekommen wir den Impfstoff, am Dienstag geht es los“, sagt Christine Falk der MAZ am Donnerstag. Allerdings wird weniger Vakzin geliefert als ursprünglich angekündigt, denn das des Herstellers Astrazeneca sei derzeit nicht verfügbar. Also erhält die Praxis voraussichtlich in den ersten beiden Wochen nur das von Biontech/Pfizer.

Impfung nur für eigene Patienten der Praxis

Oberste Voraussetzung für den Pieks in der Pilotphase der Hausärzte: Christine Falk darf nur eigene Patienten ihrer Praxis impfen. Außerdem entscheidend ist natürlich die aktuelle Priorisierung. Patienten müssen also mindestens 70 Jahre alt sein, einen Arbeitgeber-Attest vorweisen können oder sie gehören krankheitsbedingt in die zweite Gruppe der Impfreihenfolge. Konkret betrifft das die Menschen, die wegen einer schweren Vorerkrankung oder Behinderung ein hohes oder sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf haben.

Hoher bürokratischer Aufwand

„Wer in die Gruppe der Berechtigten gehört, kann sich bei uns telefonisch oder in der Praxis für eine Impfung anmelden und wird auf eine Warteliste gesetzt bis wir wissen, wie viel Impfstoff tatsächlich geliefert wird“, erklärt Christine Falk. Im Vergleich zu einer Grippe-Impfung sei der bürokratische Aufwand viel höher. Außerdem müssen die Patienten nach dem Pieks 20 Minuten in der Praxis bleiben. Sollte im Laufe der Zeit mehr Vakzin geliefert werden, würde die Medizinerin eine Impfsprechstunde einrichten.

Christine Falk ist Regionalbeirätin in der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg und war bereits beim Aufbau der Anlaufstelle für Atemwegserkrankungen involviert. Sie gehörte auch zum Vorbereitungsteam für die vorgeschlagene Impfstelle in der Havelauen-Halle, die vorerst nicht eingerichtet wird. Insgesamt zählen zum Pilotprojekt des Impfens gegen Corona bei Hausärzten fünf Praxen in Potsdam-Mittelmark, darunter auch Fabian Moebius, Mediziner im Gesundheitszentrum Teltow. Im Laufe des Aprils sollen alle Hausarztpraxen in die Impfkampagne einbezogen werden.

Von Luise Fröhlich