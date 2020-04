Plessow

Eine BMW-Fahrerin stieß am Mittwochabend in Plessow an der Kreuzung Plessower Hauptstraße/B 1 mit einem anderen BMW zusammen. Die Frau wollte von der Plessower Hauptstraße auf die B 1 auffahren. Das andere Auto war auf der B 1 in Richtung Brandenburg unterwegs. Bei dem Unfall wurden die 31-jährige Fahrerin des ersten BMW sowie ihre zwölfjährige Mitfahrerin und die 27-jährige Beifahrerin des zweiten Fahrzeugs leicht verletzt. Alle drei wurden vor Ort ambulant versorgt. Die Autos konnten nicht mehr weiterfahren. Der Schaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt.

