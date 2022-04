Drei Personen bei Unfall nahe Glindow verletzt 

Glindow

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Nachmittag des Karfreitags an der Kreuzung L 90 an der Autobahnanschlussstelle Glindow gegeben. Dabei war ein betrunkener Autofahrer beteiligt und drei Personen wurden teils schwer verletzt.

In den zwei Fahrzeugen saßen insgesamt sieben Personen, darunter auch Kinder. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kameraden der Feuerwehr aus Ferch sicherten die Unfallstelle, betreuten die verletzten Personen, klemmten die Batterie der Fahrzeuge ab und säuberten anschließend die Fahrbahn.

In dem Kleintransporter, in dem der alkoholisierte Fahrer saß, wurden auch mehrere Hunde aufgefunden. Diese blieben unverletzt und wurden wenig später der Tierrettung übergeben.

Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten war die Straße in dem Bereich für anderthalb Stunden voll gesperrt.

Von RND/Julian Stähle