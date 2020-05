Mittelmark

Vier neue Corona-Infizierte sind dem Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark am Dienstag gemeldet worden – alle Betroffenen stammen aus Werder, drei von ihnen aus dem Seniorenheim Haus am Zernsee. Dort sind nun 35 Bewohner und 16 Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt. Genesen sind 19 Bewohner und zwölf Mitarbeiter. Zehn Menschen mit Corona-Infektion waren dort gestorben.

Behinderteneinrichtung: Alle Tests negativ

Gute Nachricht aus dem Haus Nazareth des Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin in Teltow: Bei allen 20 Bewohnern und einem Mitarbeiter sind die Corona-Tests negativ ausgefallen. Zwei Ergebnisse stehen derzeit noch aus. Ein Betreuer der Behinderteneinrichtung war infiziert. Darauf hin hatte der Kreis die Einrichtung unter Quarantäne gestellt.

Flüchtlingsheim: ein Infektionsfall in Quarantäne

Auf der Quarantänestation im Flüchtlingsheim Teltow befindet sich noch ein Mensch mit nachgewiesener Infektion sowie neun Verdachtsfälle. Es handelt sich um zwei Familien aus Werder.

