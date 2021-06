Werder

In Werder gibt es Streit um den Umgang mit einem Projekt, das der Brandenburger Verein eSport Team für den Zukunftshaushalt 2021 vorgeschlagen hat. Der Werderaner Verein beklagt in einem offenen Brief an die Stadtverordneten, dass dem Vorschlag, ein E-Sport-Turnier durchzuführen und mit Geld aus dem Zukunftshaushalt zu fördern, immer neue Hindernisse in den Weg gelegt würden. Die Rede ist von einem „plötzlich gesenkten Budget, nicht enden wollenden Verhandlungen mit der Stadtverwaltung und Änderungsforderungen durch Vertreter der Stadt, die den Vorschlag im Kern vollkommen von seinen eigentlichen Zielen abweichen lassen“.

Ursprünglich wurde ein „Gaming-House“ vorgeschlagen

Der ursprüngliche Vorschlag sah vor, ein „Gaming-House“ für Jugendliche und Kinder in Werder zu schaffen. Gedacht war es als Angebot, das allen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt wird, unabhängig davon, ob sie im privaten Umfeld Zugang zu digitaler Bildung und virtuellem Sport erhalten können. Beantragt waren dafür 30.000 Euro aus dem Zukunftshaushalt.

Stadt weist Vorwürfe zurück

Nach Angaben der Stadt, die die Vorwürfe zurückweist, verfolgt der Verein laut dessen Satzung gemeinnützige Ziele, ist aber laut Vereinsregister nicht als gemeinnütziger Verein anerkannt. Eine Umsetzung durch die Stadt oder durch gemeinnützige Vereine sei aber Voraussetzung für Projekte des Zukunftshaushalts. Zudem habe der Vorschlag der Voraussetzung widersprochen, dass nur Einzelprojekte gefördert werden können. „Eine institutionelle Förderung sieht der Zukunftshaushalt nicht vor.“

Jugendliche votierten für E-Sport-Turnier

„Dennoch wollten wir das Engagement nicht ins Leere laufen lassen“, sagte Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU). Laut Bürgermeisterin wurde nach Rücksprache mit dem E-Sport-Verein und der Stiftung Job als Träger des Jugendzentrums „Haus am See“ der Vorschlag dahingehend modifiziert worden, dass im Jugendzentrum für 1500 Euro ein E-Sportturnier veranstaltet wird. Der Vorschlag wurde zur Abstimmung gestellt und von den Kindern und Jugendlichen für eine Umsetzung gewählt.

Verein: „Diese Forderung ist für uns inakzeptabel“

Laut Verein begannen danach Verhandlungen mit Vertretern der Stadtverwaltung. Von der Stadt sei dabei gefordert worden, eine einmaliges „Hybrid-Event“ auszurichten, bei dem die Spieler zunächst nur zuhause spielen und für ein kurzes Finale den Jugendclub besichtigen dürfen. Die Teilnehmer sollen dabei ihre Geräte für das Turnier möglichst selbst mitbringen. Das Turnier würde sich nur noch an Spieler richten, die bereits Zugang zu den nötigen Plattformen besitzen. „Diese Forderung ist für uns inakzeptabel, da sie vollkommen an den Zielen unseres Vorschlags... vorbei geht“, teilte der Verein mit.

Nach Stadtangaben sei indes in einem konstruktivem Gespräch mit dem Verein und dem Werderaner FC Viktoria Einigkeit erzielt worden, dass beide Vereine hinsichtlich der hohen Kosten und der Altersbeschränkung das Konzept nachbessern mit dem Ziel, im Herbst 2021 ein Turnier zu veranstalten. Zumindest in dem Ziel sind sich beide Seiten einig. „Auch wenn hier einiges Porzellan zerschlagen wurde, würde die Stadt auf dieser Basis die Gespräche gern fortführen“, so die Bürgermeisterin, die ein klärendes Treffen anbietet. Der Verein bekräftigt seine Entschlossenheit, ein Turnier auszurichten.

