Glindow

Peter Mathaei, Glindows Ortsgruppenchef der Volkssolidarität, ist am Donnerstag zum „Botschafter der Wärme“ ernannt worden. Eine Leipziger Ehrenamtsinitiative hat ihn damit für sein gesellschaftliches Engagement geehrt. Die Auszeichnung ist verbunden mit einem finanziellen Zuschuss von 5000 Euro, der in diesem Fall dem Heimatverein Glindow zugute kommen wird. 

Seit 2012 Vorsteher der Ortsgruppe

Seit 2009 ist Peter Mathaei in der Volkssolidarität in der Region um Werder (Havel) aktiv und steht ihr seit 2012 vor. 2015 wurde er außerdem Vorsitzender des Bereiches Potsdam-Mittelmark. Wie die Ehrenamtsinitiative „Verbundnetz der Wärme“ mitteilte, habe es sich Peter Mathaei zur Lebensaufgabe gemacht, seniorengerechte Angebote zu schaffen und der Einsamkeit im Alter entgegen zu wirken. So engagiert er sich etwa für Ausflüge, Veranstaltungen, regelmäßige Treffen, aber auch die Unterstützung im Alltag beispielsweise als Seelsorger, Ratgeber oder Einkaufs- und Haushaltshelfer, zählt zu seinen Aufgabengebieten.

Peter Mathaei ist zum "Botschafter der Wärme" ernannt worden. Quelle: Ines Escherich

„Bei der Übernahme der Ortsgruppe im Herbst 2012, wurde ich von vielen argwöhnisch beäugt. Der Grund: Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade mal zwei Jahre Mitglied bei der Volkssolidarität und in der Ortsgruppe Glindow“, sagte Peter Mathaei. Eingeführt wurde unter seiner Leitung unter anderem gemeinsame monatliche Mittagessen mit anschließendem Spielenachmittag. Die Auszeichnung zeige ihm, dass der eingeschlagene Weg der Richtige war. Die Ortsgruppe zählte einst 115 Mitglieder, heute sind es noch 75. Das älteste Mitglied ist 96 Jahre alt.

„Ehrenamtliches Wirken ist beispielhaft“

Werders Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) erklärte: „Peter Mathaei ist ein Macher. Er will die Lebenslage anderer Menschen verbessern. Und er will dafür keine Gegenleistung. Sein ehrenamtliches Wirken ist beispielhaft und steht für die Helfer in Sport-, Sozial-, Heimat- und Kulturvereinen, die sich in Werder (Havel) engagieren.“ Auch Ortsvorsteher Sigmar Wilhelm (Freie Bürger) würdigte seinen Einsatz und sagte, dass seine „analoge“ Arbeit in der heutigen Zeit hohe Anerkennung und Respekt verdiene.

Gemeinsam mit fünf weiteren „Botschaftern der Wärme“ steht Peter Mathaei ein Jahr lang im Fokus der Ehrenamtsinitiative und wird im Bereich Öffentlichkeitsarbeit von ihr unterstützt. „Peter Mathaei ist einer unserer ‚Botschafter der Wärme 2021‘, weil er als Ortsgruppenleiter der Volkssolidarität Mittelmark-Potsdam eine außerordentliche Stütze für die Menschen in Werder (Havel) ist. Mit seinem Ehrenamt bringt er einen ganzen Ort zusammen“, erklärte Bodo Rodestock, Vorstandsmitglied des „Verbundnetzes der Wärme“.

Von MAZonline/fro