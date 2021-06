Werder

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat die Ermittlungen zum Einbruch in die Havel-Therme vor zweieinhalb Jahren jetzt abgeschlossen. Angeklagt ist demnach der Vorsitzende der Wählergruppe Stadtmitgestalter, Meiko Rachimow, wegen Sachbeschädigung. Mehr sei letztlich nicht zu belegen gewesen, erklärte Markus Nolte, Sprecher der Staatsanwaltschaft, gegenüber der MAZ. Das Amtsgericht Potsdam prüft die Anklage derzeit in einem sogenannten Zwischenverfahren. „Kommt das Gericht zur Annahme eines hinreichenden Tatverdachts, wird die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren wird eröffnet“, sagte Oliver Kramm, Sprecher des Amtsgerichts, auf Anfrage.

Andernfalls würde das Gericht das Hauptverfahren ablehnen, wogegen die Staatsanwaltschaft allerdings eine „sofortige Beschwerde“ einlegen könnte. Ob letztlich die etwas unscharfen und kurzen Mitschnitte der Überwachungskamera waren, auf denen Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) Meiko Rachimow erkannt haben wollte, entscheidend für die Annahme des Tatverdachtes waren, ließ Markus Nolte mit Blick auf die laufende Prüfung offen. „Es wurden alle ermittelten Tatsachen, unter anderem auch die Videoaufnahmen, gewertet“, sagte er.

Bürgermeisterin und ihr Vize beschuldigen Rachimow

Hintergrund: Am 29. November 2018 gab es einen Einbruch in die Havel-Therme, die sich damals noch im Rohbau befunden hatte (MAZ berichtete). Eine Wand wurde eingerissen, Türen aufgebrochen und Computer-Technik gestohlen – der Schaden belief sich auf rund 12.000 Euro. Im Februar 2019 übergab die Stadt Bilder der Überwachungskamera, auf denen zwei Täter mit einem Brecheisen zu sehen waren, an die Polizei. Die Bürgermeisterin erklärte gegenüber mehreren Medien, Meiko Rachimow erkannt zu haben. Der Werderaner kandidierte seinerzeit für das Stadtparlament und hatte sich mehrfach kritisch gegenüber dem Thermen-Projekt geäußert. Ein Gutachter bestätigte Meiko Rachimow jedoch, Unterschiede zwischen ihm und dem Mann auf den Mitschnitten der Überwachungskamera zu sehen.

Vizebürgermeister Christian Große (CDU) behauptete bei der Polizei ebenfalls, Meiko Rachimow und einen Architekten auf dem Video zu erkennen. Beide Beschuldigten zeigten den 1. Beigeordneten wegen falscher Verdächtigung an – das Verfahren des Architekten wurde laut Staatsanwaltschaft eingestellt, weil kein Tatnachweis zu führen war. Die Ermittlungen zur Anzeige Rachimows gegen Christian Große ruhen zunächst, solange die Anklage im Raum steht, erklärte Markus Nolte.

„Ungereimtheiten endlich ausräumen“

Meiko Rachimow zufolge sei das Klageschreiben der Staatsanwaltschaft „völlig unsinnig“. Anfangs habe es noch geheißen, das Verfahren wird eingestellt, danach sei wegen Hausfriedensbruch ermittelt worden und nun bliebe auf Basis der Zeugenaussagen noch die Sachbeschädigung. „Ich würde einem Verfahren mit Freude entgegen sehen, um die Ungereimtheiten endlich auszuräumen“, sagt er. Dieser unangenehme Verdacht ruhe seit Jahren auf ihm und auch auf seiner Familie und habe „einen großen Schaden meines Rufes“ angerichtet.

Von Luise Fröhlich