Werder

Das Amtsgericht Potsdam hat keine Verhandlung gegen Meiko Rachimow in dem Fall des Einbruchs in die Therme von Ende November 2018 geführt. Das geht aus einem Beschluss des Gerichtes hervor. Dem Vorsitzenden der Wählergruppe Stadtmitgestalter wurde vorgeworfen, auf der Baustelle des Bades mit einem weiteren, bisher unbekannten Täter mehrere Sachbeschädigungen begangen zu haben (MAZ berichtete). Die Staatsanwaltschaft hatte die Anklage gegen ihn im Juni an das Amtsgericht übergeben, das nun prüfte, ob ein hinreichender Tatverdacht besteht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Video reichte nicht aus

Genau das sei aus Sicht des Gerichtes hier nicht der Fall. Das Beweisvideo aus der Überwachungskamera reichte nicht aus, um Meiko Rachimow als Täter zu identifizieren, wie auch sein Anwalt Andreas Schramm am Freitag gegenüber der MAZ sagte. Ausschlaggebend für diese Erkenntnis war dabei einerseits das forensische Gutachten, das Meiko Rachimow selbst im Mai 2019 zur Akte gereicht hatte.

Wie berichtet, konnte der Ersteller dieses Gutachtens, der das Video untersucht hat, Abweichungen feststellen, die gegen eine Identität von Täter und Beschuldigtem sprechen. Im April 2020 kam außerdem ein weiterer Sachverständiger zu Wort, der sagte, dass sich das Bildmaterial nicht für eine „anthropologische Untersuchung“ eigne. Zuletzt konnten auch die Zeugenaussagen das Gericht nicht von einem hinreichenden Tatverdacht überzeugen.

Elmar Schlenke informierte Stadtverordnete

„Es ist quasi wie ein Freispruch ohne gerichtliches Verfahren“, erklärte Rechtsanwalt Andreas Schramm. Das Verfahren ist beendet, falls die Staatsanwaltschaft nicht sofortige Beschwerde einlegt, was seinen Angaben zufolge nicht zu erwarten sei. Demnach seien auch die Beschuldigungen der Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) und des 1. Beigeordneten, Christian Große (CDU), zu Unrecht getroffen worden. Elmar Schlenke, Fraktionsvorsitzender der Stadtmitgestalter/Ingo Krüger, zitierte bei der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend in Werder aus dem Beschluss des Amtsgerichtes. Am Ende fragte er die Bürgermeisterin unter anderem, wann sie sich bei Meiko Rachimow entschuldigen wird. Da ihr der Gerichtsbeschluss zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bekannt war, will sie sich dazu nicht äußern, sagte sie.

Von Luise Fröhlich