Werder (Havel)

In der Berliner Straße drangen Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag über ein Fenster in die Räume einer Firma ein. Von hier aus wurde die Tür zu den benachbarten Räumlichkeiten einer weiteren Firma aufgebrochen. Hier wurde durch die Einbrecher Bargeld gestohlen. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

In der gleichen Nacht verschafften sich Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Puschkinstraße und durchsuchten hier alles. Gestohlen wurden Bargeld und ein Mobiltelefon.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0331 5508-0 zu melden.

Von MAZonline