Mittelmark

„Frau Böhmer weiß schon, was ich mag und was gut zu mir passt“, sagt die Stammkundin aus der Nachbarschaft von Gahe Juwéle an der Hafenpromenade. Als eine der ersten probiert sie die Frühjahrsmode der Einzelhändlerin aus: hell und luftig soll sie sein. Das erste Shopping-Erlebnis nach dem Lockdown genießt sie mit ihren Freundinnen, die nacheinander Zeitfenster gebucht haben.

Elke Böhmer, Betreiberin der Boutique am Großen Zernsee, macht jetzt gerne Termin-Shopping. „Meine Stammkundschaft wiederzusehen und Zeit nach der langen Pause zu haben, alle zu beraten, ist wunderbar.“ Der Saisonstart läuft trotz komplizierter Regelungen gut an.

Spontane Termine, wenn sie frei sind

„Spontane Schaufensterbummler bekommen spontane Termine, soweit möglich“, erklärt Verena Steinberg, Chefin von „VS-Mode, die anzieht“ in der Ladenzeile am Werderpark. Termine vergebe sie ständig. In ihrem Geschäft sind am Nachmittag zwei Kundinnen, die sich beraten lassen. Die Lust aufs Neu-Einkleiden für den Frühling ist groß, bestätigen sie. Bequeme Alltagsmode bevorzugen sie jetzt. Das Angebot ist groß, aber mehr als zwei Kunden dürfen sich nicht gleichzeitig im Laden aufhalten. „Wer spontan vorbeikommt, muss dann eventuell draußen warten“, sagt die resolute und freundliche Chefin.

Auch fürs „Inselglück“ gilt: „Rufen Sie uns an!“ Die Boutique von Mutter und Tochter Christine und Claudia Fürst öffnet zwar wieder täglich, aber „wie komplett geöffnet ist es noch nicht“, erzählt Tochter Claudia. Auf Werders Ausgeh- und Einkaufsmeile lebt ihr Geschäft von der Laufkundschaft, die sei mit Terminvergabe noch nicht so richtig erreichbar. Trotzdem haben sie am Montag, die Tagesausflügler aus Berlin schon gemerkt.

Lesen Sie auch:

Jogginghosen, Jogg-pants oder einfach Jogger, viele Namen hat bereits eines der Lieblingsstücke der Frühjahrskollektionen, die „Inselglück“ anbietet.. „Sportliche Kleider und Röcke gehen gut und eben die Klassiker: T-Shirt und Jeans“, erzählt Claudia Fürst. Die Jogger seien es aber und die hellen Farben, die bei ihren Werderaner Kunden am besten gehen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nebenan hält auch Martina Duschka rosa-, orangefarbene und hellblaue Hosen, Blusen und Pullover bereit. Wintersachen wolle jetzt niemand mehr, sagt sie. Laut Quadratmeterzahl dürfe sie übrigens 1,5 Kunden gleichzeitig reinlassen, erzählt sie schmunzelnd.

Auf die kommende Woche können sich Werderaner schon freuen. Alle Händler erwarten weitere Ware für den Frühling. Die Schaufenster werden dann neu bestückt. Die größtenteils nicht verkauften Wintersachen lagern jetzt ein, erfährt man überall.

Geschäftsinhaberin Nicole Seemann öffnet für „VIP-Shopping“ an der Hafenpromenade endlich ihr Geschäft wieder. Quelle: Gesine Michalsky

Keine Umstellung erlebt Nadine Zechlin gerade. „Wir sind gut gebucht“, berichtet die Geschäftsfrau. In ihrem Geschäft „myrebella“ läuft das so genannte VIP-Shopping nach Termin-Vergabe schon länger. Hinzu kommt eine gut geführte Website und Rabatt-Aktionen auf das gesamte Sortiment. Registrieren, desinfizieren und Maske tragen, gilt für alle Kunden in ihrem generell wieder geöffneten Geschäft in Werders Zentrum.

In der Boutique La Boum am großen Zernsee erhält die Kundschaft ebenfalls 20 Prozent auf jeden Einkauf. „Aber was ich merke: Die Herzlichkeit bleibt beim Termin-Shoppen auf der Strecke“, sagt Inhaberin Nicole Seemann. Bis aus Berlin kommen ihre Kundinnen wegen des exklusiven Stils. Schön wäre es, wenn bald die Therme öffnen dürfte, heißt es auch am Großen Zernsee.

Von Gesine Michalsky