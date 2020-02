Einzigartiger Fund in Brandenburg: In der Derwitzer Kirche wurden Totenkronen wiederentdeckt

Werder/Derwitz

Die Kirchengemeinde in Derwitz erlebt gerade eine kleine Sensation. „Uns war die Bedeutung dieser Stücke lange nicht bewusst“, sagt Heinz Grützmacher. „Das kam jetzt erst raus.“ Der 71-Jährige steht direkt unter dem Dach der Dorfkirche Derwitz. Uralte Holzbalken ziehen sich von einem Ende zum anderen. Hier und da liegen Berge mit Gegenständen, abgedeckt mit vollgestaubten Plastikplanen.

Grützmacher zeigt auf eine Stelle hinter dem Giebel. „Dort lagen sie“, sagt der erste Vorstitzende des Förderkreises Lilienthal-Kirche Derwitz. „Architekten hatten sie entdeckt als die den Dachstuhl inspizierten.“ Die Kirche muss saniert werden. Die Architekten waren vor Ort, um festzustellen, in welchem Zustand das Dach ist. Das war vor zwei Jahren.

Sammlung in Derwitz ist einzigartig

Welche Kostbarkeiten sie entdeckt hatten, wurde der Gemeinde erst klar als die freie Kunsthistorikerin Sylvia Müller-Pfeifruck sie besuchte. „Bei dem Fund in Derwitz handelt es sich um Denkmäler des Totenkronen-Brauches“, sagt die Expertin, die diesen Brauch und seine Denkmäler seit 1997 erforscht.

„Es handelt sich um einen volkstümlichen, christlichen Brauch, der seit Mitte des 16. Jahrhunderts als europäisches Massenphänomen in Erscheinung tritt. Die Sammlung in Derwitz ist auf Grund ihres Umfangs und der Typologie ihrer Denkmäler einzigartig in Brandenburg.“

So lagen die Totenkronen auf dem Dachboden der Dorfkirche Derwitz. Quelle: Annika Jensen

„ Totenkronen waren Brautkronen“, sagt Müller-Pfeifruck. „Sie wurden ledig und jungfräulich Verstorbenen beiderlei Geschlechts gestiftet, deren Begräbnis man als Hochzeit der Seele mit dem Bräutigam Christus beging. So wurde den zu früh Gegangenen noch im Tode die Hochzeit gewährt.“ Dieser Brauch reagierte offenkundig auf die enorm hohe Kindersterblichkeit in der Vergangenheit. „Noch bis um 1900 waren etwa die Hälfte aller Verstorbenen eines Jahres Kinder“, sagt Müller-Pfeifruck.

Die Denkmäler seien in zwei Typen ausgestaltet gewesen. Zum einen als Konsolenbretter mit Inschriften, auf denen die Kronen gelegt wurden und zum anderen als verglaste tiefe Rahmen, in denen Schlummerkissen gezeigt wurden. Auf denen waren die Angaben der Toten eingestickt und die zu einem Kranz geschrumpfte Krone gelegt.

Ein Schlummerkissen mit Myrtenkranz. Beides ist über 170 Jahre alt. Quelle: Annika Jensen

Mit den Informationen aus den Inschriften und Stickereien über die Toten durchsuchte Müller-Pfeifruck die Kirchenbücher. „Die Denkmäler gehören weiblichen und männlichen Kindern und Jugendlichen aus Derwitz, die im Alter von sieben Tagen bis zu 30 Jahren zwischen 1831 und 1878 verstorbenen sind“, sagt Müller-Pfeifruck.

„Todesursachen waren mit einer Ausnahme Krankheiten. Nur ein Kind fiel einem Unfall zum Opfer. Die Väter der Verstorbenen waren Bauern, Büdner, Kossäten, Lehrer, Gastwirt und Schmiedemeister.“ Es ließ sich nachweisen, dass für die Jugendlichen Totenkronenbretter gefertigt wurden und für die Säuglinge und Kinder Kästen mit Schlummerkissen. „Eine so klare Zuweisung konnte ich noch nirgends belegen“, sagt Müller-Pfeifruck.

Die verglasten Kästen mit den Kissen darin und die Konsolenbretter waren keine Grabbeigaben. Sie wurden in den Kirchen aufgehängt. „Auch die Brandenburger Kirchen waren einst angefüllt mit Totenkronen. Etwa seit Anfang des 19. Jahrhunderts begannen die Pfarrer, Anstoß an ihnen zu nehmen“, sagt Müller-Pfeifruck. Sie verschwanden aus den Kirchenräumen. Viele wurden komplett entsorgt. Doch hin und wieder entdeckt eine Kirchengemeinde ein Schlummerkissen oder ein Konsolenbrett auf dem Dachboden ihrer Kirche.

Ein Schlummerkissen in einem Kasten. Dieses Derwitzer Objekt war ein typisches Denkmal des Totenkronen-Brauches aus. Derzeit wird es in Bernau restauriert. Quelle: Annika Jensen

Eine so umfangreiche Sammlung wie in Derwitz, habe sie allerdings noch nicht belegen können, sagt die Wissenschaftlerin Müller-Pfeifruck. Und: „Die Textilien der Kissen sind zwar mehr oder weniger stark in ihrem Erhalt gefährdet. Insgesamt befinden sich viele der Derwitzer Denkmäler jedoch in einem besseren Zustand als es auf den ersten Blick schien.“ Auf zwei der Schlummerkissen lagen sogar noch Myrtenkränze, die dort seit über 150 Jahren lagen.

Nun befinden sich die 18 Objekte in einer Restaurationswerkstatt in Bernau. Sylvia Müller-Pfeifruck begleitet die Restaurierung fachlich. Ab 2008 hatte sie mit den Bernauern ein vier Jahre langes aufwendiges Projekt bearbeitet, bei dem Totenkronen aus der Kirche Bernau restauriert wurden.

Totenkronen sollen in der Derwitzer Kirche zu sehen sein

Die Derwitzer konnten viele Jahre ein Objekt des Totenkronen-Brauches ihrer Kirchengemeinde sehen. Denn ein Konsolenbrett wurde nicht auf dem Dachboden eingelagert. Es hängt am Fuße der Treppe, die zum Dachboden führt. Heinz Grützmacher steht davor. „Wir wussten lange einfach nicht, welche Bedeutung es hat“, sagt er. „ Johann Andreas Ludwig Manegold. Er ist 1853 im Alter von 20 Jahren, neun Monaten und zehn Tagen verstorben“, liest er vor. „Dieses Brett ist so gut erhalten, dass es nicht restauriert werden muss.“

Die anderen Stücke möchte er auch im Kirchenraum aufhängen. Dafür steht er in Vertretung des Förderkreises derzeit in Gesprächen mit der evangelischen Kirche. „Die hat da nämlich ein Wort mitzureden.“ Im Sommer soll es soweit sein. Dann soll in der Dorfkirche in Derwitz die wahrscheinlich umfangreichste Sammlung von Denkmälern des Totenkronen-Brauches in Brandenburg zu sehen sein. „Damit hoffen wir natürlich einen weiteren Grund für einen Besuch bei uns zu haben“, sagt Heinz Grützmacher.

