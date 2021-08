Werder

Mit einem Gutschein für ein Eis will Werders Stadtverwaltung zum Impfen locken. Wer sich am Mittwoch, 11. August, bei der Aktion „Impfen to go in der Blütenstadt“ auf dem Hartplatz seinen Piks gegen Corona abholt, erhält eine Gratis-Kugel Eis. Die können sich die Impfwilligen direkt nebenan bei Janny’s Eis abholen, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Drei Impfstoffe stehen zur Auswahl

Die Impfaktion läuft am Mittwoch von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr und wurde von mehreren Hausärzten gemeinsam mit der Stadt vorbereitet. Ohne Anmeldung kann man sich dort mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson und Astrazeneca impfen lassen. Den vollständigen Schutz nach nur einer Gabe haben diejenigen, die das Präparat von Johnson & Johnson wählen. Bei den Impfstoffen werden die Termine für die Zweitimpfung vor Ort vergeben.

Ein kleiner Bereich des Hartplatzes in der Nähe des Spielplatzes wird für Aktion abgesperrt sein. Impfwillige müssen den Ausweis, die Versichertenkarte und, wenn vorhanden, den Impfausweis mitbringen.

Von MAZonline/fro