Werder

Die Kunsteisbahn in den Havelauen in Werder wird wegen des Ausfalls im stürmischen Wetter eine Woche länger geöffnet sein. Das heißt, dass noch bis einschließlich Sonntag, den 23. Februar, übers Eis geglitten werden darf.

Wegen des Unwetters war die Eisbahn am 9. Februar vorzeitig geschlossen worden. Das am Sonntagabend geplante Livekonzert mit dem australischen Musiker und Saxofonisten Andrew Carrington wird nun am kommenden Sonntag, 16. Februar, von 17 bis 20 Uhr stattfinden.

An den beiden Freitagen, den 14. und 21. Februar, wird jeweils von 17 bis 20 Uhr zur Eisdisko mit DJ Joshi eingeladen. Die Kunsteisbahn ist wochentags von 14 bis 20 Uhr geöffnet und am Wochenenden von 11 bis 20 Uhr. Vormittags-Öffnungszeiten sind für Gruppen auf Nachfrage möglich beim Schaustellerbetrieb Groß-Jacob unter 0151-2819 3119 oder per E-Mail: winterzauber-werder@web.de.

Lesen Sie auch:

Eisbahn in den Havelauen weitet Öffnungszeiten aus

So läuft der Aufbau der Eisbahn in Werders Havelauen

Hier kann man in Brandenburg Schlittschuh laufen

Von MAZonline